Вспышка Эболы в Конго: число жертв возросло

Из-за новой вспышки вируса Эбола в Демократической Республике Конго умерли уже 26 человек.

Об этом в ночь на воскресенье, 20 мая, заявили в Министерстве здравоохранения африканской страны, сообщает DW.

Также в ведомстве проинформировали о выявлении еще четырех новых подтвержденных случаев опасного заболевания в расположенном на северо-западе страны городе Ибоко. Таким образом, общее количество подтвержденных инфицированных достигло 21.

Кроме того, еще в 21 случае есть довольно высокая вероятность вируса, а еще четыре случая – под вопросом, сообщают в ведомстве.

Четыре случая заболевания зафиксированы в городе-миллионнике Мбандака. Учитывая развитую инфраструктуру и реку, которая протекает в городе, высока угроза быстрого распространения заболевания в другие регионы, предостерегают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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Тем временем власти объявили о начале кампании вакцинации против опасного заболевания. Кампания должна начаться 21 мая. Накануне в город Мбандака доставили 4000 доз вакцины.

Это уже девятая вспышка лихорадки Эбола в ДР Конго. Последний случай был зафиксирован в прошлом году. Два года тому назад в Западной Африке удалось справиться с наиболее массовой вспышкой этой болезни с тех пор, как вирус был выявлен в 1970-х годах. В 2014-2015 годах в таких странах, как Гвинея, Сьерра-Леоне и Либерия, от вируса Эбола погибли свыше 11,3 тысячи человек, еще 28,6 тысячи были инфицированы.

Как сообщалось, 17 мая случай болезни была зафиксирован в Мбандаке – крупном городском центре, имеющем автомобильное и авиасообщение с другими городами страны. Это повышает риск распространения вируса внутри страны и всего региона. На глобальном уровне риск остается низким.

Ранее ООН и власти Демократической Республики Конго сообщили, что ожидают прибытие в страну дополнительных специалистов, чтобы предотвратить распространение эпидемии Эбола.