Вспышка коронавируса: сколько детей заболело

Смертность от коронавируса ниже, чем в случае атипичной пневмонии

/ Фото: REUTERS/Aly Song

У 80% зараженных коронавирусом наблюдается легкое течение болезни, и пациенты выздоравливают, у 14% инфицированных проявляются серьезные симптомы, и лишь у 5% пациентов состояние становится критическим, что может привести к смерти.

Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он также упомянул "сравнительно небольшое число" зараженных среди детей и добавил, что это явление еще необходимо изучить.

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Видео: Reuters

По информации ВОЗ, смертность от COVID-19 – примерно 2%, и это ниже, чем в случае атипичной пневмонии (SARS), бушевавшей в 2002 – 2003 годах, или у ближневосточного респираторного синдрома (MERS).

В Китае зарегистрировано уже 70,6 тыс. случаев заболевания новым типом коронавируса, распространившемся в декабре из города Ухань. Скончались 1772 человека.

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Ранее исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что сейчас происходит очень серьезная вспышка коронавируса, и у нее есть потенциал роста.

Напомним, что украинские ученые создали тест-системы для выявления нового коронавируса COVID-19. Разработка стоит 5 тысяч гривен и уже прошла все необходимые испытания.

Подробнее об этом читайте в спецтеме "Эвакуация украинцев из очага коронавируса: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения" на сайте "Сегодня"

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