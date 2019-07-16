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Вспышка лихорадки Эбола в Конго: количество заболевших и умерших растет

16 июля, 08:43

Заболевание впервые было выявлено в густонаселенном городе Гома, сообщили в ВОЗ

Фото: AFP

Число заболевших лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) превысило с конца июля 2018 года 2500 человек, а число умерших приближается к 1700. Эти сведения опубликовало во вторник в Twitter Министерство здравоохранения африканской страны.

"Ситуация на понедельник, 15 июля 2019 года: всего 2501 случай (заболевания), включая 2407 подтвержденных и 94 вероятных. Умерли 1668 человек, и 700 выздоровели", - говорится в сообщении.

Медицинские работники расследуют 292 подозрительных случая. За последние сутки выявлены 12 подтвержденных случаев заражения болезнью, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ), и 6 случаев со смертельным исходом, два человека выздоровели. Вакцинированы 162 480 человек.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своем еженедельном информационном бюллетене, опубликованном 11 июля, отметила, что вспышка БВВЭ в провинциях Северное Киву и Итури "продолжалась в минувшую неделю с такой же интенсивностью передачи (вируса), как в предшествующую неделю". Ежедневно заболевают в среднем 12 человек.

14 июля заболевание впервые было выявлено в густонаселенном городе Гома. Риск дальнейшего распространения недуга в ДРК и соседнем регионе ВОЗ расценивает как "очень высокий".

Как известно, эпидемия Эболы возникла на востоке ДР Конго год назад. Ее жертвами стали уже 1600 человек. Это второй крупнейший вспышка этого опасного вирусного заболевания в Африке.

В мае Евросоюз дополнительно выделил 5 миллионов евро гуманитарной помощи для борьбы со вспышкой лихорадки. По оценкам европейских экспертов, Эбола в Конго остается серьезной угрозой, поэтому необходимо сделать все возможное, чтобы остановить распространение эпидемии, включая усилия по вакцинации, лечению и другие мероприятия.


Также сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения не сможет вести борьбу с лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конгов прежнем объеме, если не будет ликвидирован пробел в финансировании противовирусных мероприятий в размере 54 млн долларов

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Тег Конго, эпидемия, эбола

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Источник:

ТАСС

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