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Вспышка насилия в тюрьмах Бразилии: погибли более 50 человек

28 мая, 10:32

Тела заключенных со следами удушения и насилия находили в четырех тюрьмах города Манаус

Вспышка насилия в тюрьмах Бразилии: погибли более 50 человек
Вспышка насилия в тюрьмах Бразилии: погибли более 50 человек. Фото: Twitter

В результате вспышки насилия в четырех тюрьмах в штате Амазония на севере Бразилии погибли как минимум 55 человек. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Правоохранители штата нашли по меньшей мере 40 трупов с признаками смерти путем удушения. Еще 15 заключенных погибли в одной из тюрем недалеко от города Манаус – столицы Амазонии. Столкновения продолжаются уже несколько дней", – говорится в сообщении.

Еще большего количества жертв удалось не допустить благодаря вмешательству полицейского спецназа. Власти штата пообещали увеличить количество полицейских, задействованных в подавлении беспорядков.

Стоит напомнить, что накануне произошли беспорядки в одесской колонии – заключенные взяли заложников и построили баррикады. Бунт подавляли бойцы спецназа.

Ранее сообщалось, что в Гватемале в тюрьме произошел бунт. Там погибли семь человек, еще 20 ранены. Арестанты устроили массовую драку, отобрали у охраны оружие и взяли часть тюрьмы под собственный контроль.

В тюрьму отправили полторы тысячи солдат и полицейских. Они разоружили преступников и подавили бунт. По официальной информации, в тюрьме Павон, расположенной в 16 километрах от столицы Гватемалы, содержат более 4 тысяч заключенных.


Ранее сообщалось, что в столице Венесуэлы Каракасе группа заключенных устроила бунт и захватила здание в тюрьме Боливарианской службы разведки (Sebin).

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Тег Бразилия, бунт, тюрьмы, Манаус

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