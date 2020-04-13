Вторая волна коронавируса: в Китае назвали сроки

Уже до конца года мир может ждать вторая волна коронавирусной эпидемии, о чем ранее уже заявляли в Национальной комиссии здравоохранения Китая.
Об этом сообщает Sina, ссылаясь на директора инфекционного отделения больницы "Хуашань" в Шанхае и главу экспертной группы по лечению COVID-19 Чжан Вэньхун.
"Мы ожидаем, что следующая волна эпидемии может начаться примерно в ноябре", — сказал Чжан.
Он аргументировал свой прогноз математическими моделями, согласно которым человечество сумеет справиться с вирусом к лету, потому что в новых странах фиксируются новые вспышки, а й .
В то же время, китайский эксперт считает, что вторая волна эпидемии нанесет меньший урон, но некоторым африканским и южноамериканским государствам будет очень сложно из-за слаборазвитой медицины.
При этом накануне главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань назвал достаточно низкой вероятность второй волны вспышки коронавируса в стране, поскольку в Китае продолжают действовать очень жесткие профилактические меры.
Напомним, ранее заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В. Громашевского вирусолог Алла Мироненко рассказала в интервью сайту "Сегодня" о том, когда в Украине закончится эпидемия, будет ли у нас своя вакцина и почему коронавирус может вернуться осенью.
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