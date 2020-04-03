"Осенью может начаться вторая волна эпидемии": интервью с авторитетным вирусологом Аллой Мироненко

Коронавирусная инфекция COVID-19 продолжает распространяться по Украине. По состоянию на 10:00 3 апреля, в стране 942 инфицированных, 23 человека умерли, 19 – выздоровели.

Когда в Украине закончится эпидемия, будет ли у нас своя вакцина и почему коронавирус может вернуться осенью – об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказала Алла Мироненко, вирусолог, доктор медицинских наук, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В. Громашевского.

"Эпидемия может продолжаться не в одну волну, а в две"

- Когда Украина сможет вернутся к "докарантинной" жизни? Есть ли какие-то сценарии у Института эпидемиологии, как долго может продолжаться эпидемия в стране?

- Мы думаем, что эпидемия может продолжаться не в одну волну, а в две. Сейчас мы видим, что процесс наращивается. За месяц, дай Бог, чтобы он в общих чертах как-то организовался. То есть, месяц у нас точно есть. Возможно, карантин еще продлят на две недели, а потом потеплеет и заробитчане, которые приехали, переболеют. Полтора месяца – это пессимистический прогноз, а месяц – оптимистический – это для первой волны. Летом, я так думаю, будет более спокойно. Однако, осенью может начаться вторая волна, поскольку это респираторный возбудитель и может иметь такую сезонность в холодную пору года, то есть осень-зима-весна.

- Но к осени вакцины точно не будет…

- Вакцина будет, но не в Украине, потому что в США свои проблемы и пожилых людей много, а мы свою не производим.

- К тому времени у украинцев сформируется иммунитет или нужно будет опять вводить жесткие карантинные меры?

- Карантин вводится именно для того, чтобы люди как можно меньше болели. Если они минимально болеют, значит иммунитет не вырабатывается. Иммунитет может появляться после того, как человек переболел и выздоровел или после вакцины. Других путей нет.

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"Карантин нельзя ввести на все время"

- Считается, что Южная Корея и Сингапур имеют самую успешную стратегию борьбы с коронавирусом. У них проводят большое количество тестов и выявляют тех, кто болеет бессимптомно. В Украине такого широкого тестирования нет. Правильная ли у нас стратегия и почему мы не можем тестировать больше?

- Южная Корея и Сингапур производят свои тест-системы. А в Украине для производства полноценной тест-системы не все есть. Это за один день не делается и нужно вкладывать деньги в разработку, диагностику не тогда, когда все болеют и умирают, а раньше. У нас нет государственной стратегии по поддержке и разработке научных исследований, которые ведутся в прогрессивных странах. Надо понимать, что карантин нельзя ввести на все время – это не защитит. Это может уменьшить страдания, число больных, растянуть процесс во времени, но иммунной защиты это не дает.

- Есть разные оценки, что переболеет от 7 до 22 миллионов украинцев. Делает ли Институт эпидемиологии свои прогнозы?

- Когда появился новый вирус H1N1, который назвали "свиным гриппом", тогда прогнозировали страшное количество смертей. К счастью, они не оправдались. Но были выявлены специфические группы риска, прежде всего – дети. А здесь, наоборот – дети или вообще не болеют, болеют легко, или заболевание протекает без проявлений. Противоположная ситуация с людьми пожилого возраста – они в группе риска, которая нуждается в госпитализации и в интенсивном лечении. Можно делать прогнозы, а оправдаются ли они – это покажет время. Семь миллионов может заболеть – в это я легко верю, потому что за год респираторные заболевания, которые учитывает статистика, составляют 3-4 млн. Поэтому семь миллионов, возможно, переболеют, 22 млн – может, если брать с легкими формами, которые не будут обращаться за медицинской помощью и мы не сможем их учесть.

- Сейчас, фактически, заражение в Украине идет бесконтрольно. На днях мы видели, что людей, которые вернулись из-за границы, трудно заставить проходить обсервацию. Это может угрожать Украине?

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- Это, конечно, тоже угрожает. Каждый человек – даже кто не болеет, не приехал после заработков – должен понимать степень угрозы, носить маску в людных местах. На улице, как правило, заразиться нельзя, но можно в аптеке, в магазине, поликлинике. Поэтому нужно носить маску и следить за своими руками – или это перчатки, или обрабатывать руки антисептиком, когда их негде помыть. Если можно не ехать в лифте – лучше не ездить, а если на верхнем этаже, то заходить в лифт в маске и нажимать кнопку или салфеткой, или в перчатке, которую потом нужно снять.

- Стоит ли в период эпидемии гулять в парках, проводить время на детских или спортивных площадках?

- Все это можно, если нет контакта с другими людьми. Что касается детской площадки – нужно подумать, будете ли вы рисковать, обрабатывать руки ребенка или поверхности, за которые может держаться ребенок. Это не должно быть бесконтрольно, без родителей. Я бы не ходила на детскую площадку, пусть ребенок бегает, гуляет с кем-то, но без прикасания к поверхностям. А гулять нужно, особенно с маленькими детьми, иначе они будут болеть другими болезнями, сидя дома.

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"У нас пик еще придется на осень"

- Есть прогнозы, что эпидемия будет продолжаться год-два. Значит ли это, что мы будет жить все это время в условиях ограничений, без путешествий?

- Я не думаю. Карантин не может продолжаться два года. В Италии, Франции, Испании основная волна уже уходит, она перевалила через пик, и, наверное, пойдет на снижение. Им не будет так страшно, если кто-то приедет. А у нас пик еще придется на осень. Много людей приехало из стран, где широко распространилась болезнь в карантин, когда все кафе, магазины, кинотеатры закрыты. Поэтому у нас все переместится на осень, и будет время, чтобы подготовиться. Но я бы не пускала людей в общественный транспорт без маски, гигиена рук должна сохраниться – вообще за этим очень правильно следить всегда, но ближайшие два года за этим нужно следить усиленно. Возможно, это войдет в привычку, и у нас будет меньше кишечных инфекций среди лета.

- Ведутся ли в Институте эпидемиологии исследования коронавируса, возможно, разработки, которые помогут нам его преодолеть?

- Нашу клинику готовят, чтобы сюда тоже везли больных. Поэтому мы готовимся к тому, что будем диагностировать. Кроме того, мы занимаемся оценкой действий дезинфектантов при вирусных инфекциях. Планировали новые темы, которые включают изучение эпидемиологических особенностей коронавируса. Для этого нужно обеспечить оперативную информацию, чтобы оценить, какие группы риска, какая вероятность, какие осложнения, кто чаще болеет, кто чаще умирает. Такие эпидемиологические оценки нужны, чтобы потом нарабатывать организационные решения и до осени мы знали, что закрыть, на что обращать внимание, кого ограничивать.

- То есть вакцина или экспериментальные способы лечения не разрабатываются?

- Для того, чтобы иметь изолированный возбудитель в чистом виде, нужны лабораторные условия более высокого уровня защиты, чем у нас в Институте. Без изолированного возбудителя проводить эксперименты новых лекарственных средств или других вещей невозможно. Мы можем диагностировать, можем анализировать, сколько пневмоний вызвано в каком возрасте. Но чтобы разработать новые препараты, нужно иметь живой вирус в руках – у нас нет таких условий биобезопасности. Возможно, немного позже позволят выделять и в наших условиях. Так было с пандемией гриппа – сначала не разрешали, а потом позволили выделять на культуре клеток тот вирус, который считался особо опасным на то время.

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