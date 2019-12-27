Второй день рождения: двое пассажиров смертельного рейса в Казахстане избежали гибели

Лететь из Алматы в Нур-Султан должны были 100 человек, но двое мужчин пропустили самолет

Двое пассажиров авиакомпании Bek Air, которые должны были в ночь на 27 декабря лететь из Алматы в Нур-Султан, по стечению обстоятельств не полетели и не попали в авиакатастрофу, в результате которой погибли 15 человек.

26 декабря рейсом Z9 2100 должны были отправиться 100 человек – 95 пассажиров и 5 членов экипажа. Но регистрацию прошли 93 человека.

Одним из тех, кто не полетел, оказался житель Казахстана Асхат Утепов. Мужчина утверждает, что часто летает по стране, но в этот день впервые проспал свой рейс.

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"Я всегда заранее прибываю в аэропорт. В этот раз меня разбудили работники отеля в пять утра. Я проснулся и прошел онлайн-регистрацию. Подумал, что успею. И просто отключился. Проснулся в девять. Все звонят и поздравляют со вторым днем рождения. А я не могу понять, в чем дело. И лишь когда увидел новости, понял, что чудом спасся", – рассказал он сайту Tengrinews.kz.

Утепов считает, что, не проспи он злополучный рейс, то наверняка бы погиб, так как должен был сидеть в пятом ряду.

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А второй пассажир не смог оказаться на борту по семейным обстоятельствам.

А вот 35-летний выпускающий редактор казахстанского интернет-издания Informburo.kz Дана Круглова, наоборот, собиралась отложить полет из-за запланированных рабочих встреч, но в итоге, все равно, решила лететь, чтобы встретить Новый год с родителями. Она оказалась одной из жертв крушения.

Напомним, что среди пострадавших оказались и граждане Украины – их с травмами позвоночника доставили в больницу города Алматы. Жизням украинцев ничего не угрожает.

Сайт "Сегодня" ведет онлайн, в котором публикует главные новости об авикатастрофе, выкладывает фото и видео с места событий.

Все подробности в спецтеме Крушение самолета в Казахстане

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