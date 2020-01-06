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Второй за сутки: у России снова сломался военный корабль (видео)

6 января, 15:29

Крейсер "Маршал Устинов" не дошел до Сирии - его отбуксировали в Стамбул

Крейсер "Маршал Устинов"

Крейсер "Маршал Устинов" / Фото: Минобороны РФ

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Вслед за десантным кораблем "Орск", который сломался во время очередного похода в Сирию, авария произошла еще с одним судном Военно-морского флота России.

Как сообщает турецкий телеканал TRT Haber, ракетный крейсер "Маршал Устинов", который российское военное командование экстренно отправило в Сирию, пострадал проходя через Босфор. Инцидент случился после захода в Мраморное море.

Журналисты опубликовали видео, на котором видно, как корабль после инцидента буксируют три турецких судна. При этом можно заметить, как его необычно кренит в одну из сторон.

Отмечается, что крейсер пострадал от сильного течения. После этого его доставили в стамбульский порт, где он и встал на якорь.

Характер повреждений, которые получил "Маршал Устинов", пока что неизвестен.

Напомним, в декабре в России загорелся единственный авианосец "Адмирал Кузнецов". Пожар длился почти сутки, в результате возгорания погибли два человека и еще не менее десятка пострадали.

А в июле в Баренцевом море произошел пожар на российском научно-исследовательском глубоководном аппарате "Лошарик", в результате чего погибли четырнадцать моряков-подводников ВМФ России.Основной причиной трагедии считается короткое замыкание.

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