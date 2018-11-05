Введение санкций США против Ирана: одна страна поддержала Трампа

Сегодня, 16:40

В Израиле возобновление экономических мер в отношении Тегерана назвали историческим решением

Биньямина Нетаньяху. Фото: AFP
Биньямина Нетаньяху. Фото: AFP

Израиль приветствует и поддерживает решение президента США Дональда Трампа ввести вторую волну санкций против Ирана, пишет Reuters, ссылаясь на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Глава израильского правительства считает это мужественным решением, которое поспособствует стабильности и безопасности в мире.

"Этот день – исторический день… Я хотел бы еще раз поблагодарить президента США Дональда Трампа за мужественное, решительное и важное решение. Я думаю, что это способствует стабильности, безопасности и миру", – сказал Нетаньяху 5 ноября.

Напомним, вторая часть санкций США в отношении Ирана вступила в силу 5 ноября. Она затронет энергетическую отрасль Ирана, сделки, относящиеся к нефти, а также транзакции с ЦБ Ирана, судоходство и судостроение.

Как мы уже писали, в ответ на это в Иране обещали продолжить экспорт нефти.

Также сообщалось, что израильская разведка "Моссад" предупредила Данию о готовящемся нападении в этой стране на лидера действующей в Иране группировки "Арабское движение борьбы за освобождение Ахваза".
Израиль, Иран, США, Трамп, санкции, Нетаньяху
Источник:

"Сегодня"

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