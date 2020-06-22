Выборы в Беларуси: эксперт озвучил две ключевые задачи Кремля против Лукашенко

Россия попытается повлиять не только на выборы, но и на отношения Лукашенко с Западом

Нынешний белорусский лидер Александр Лукашенко в шестой раз идет в президенты, хотя он не особо устраивает Россию и она попытается вставить "палки в колеса" ради своих интересов. В комментарии сайту "Сегодня" эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра "Украинский институт будущего" Игар Тышкевич рассказал, какие планы у Кремля насчет белорусских выборов.

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Несмотря на недовольство нынешним белорусским руководством, Кремль все же в этом году не пойдет на смещение Лукашенко из власти, считает эксперт. У Кремля на будущих выборах будет две задачи.

"Первая – уменьшение реального процента голосов, которые получит Лукашенко, для снижения легитимности действующего президента в глазах элит и среднего руководящего звена. Это, на самом деле, ключевая задача Кремля. Просто поставьте себя на место чиновника районного уровня, когда он имеет реальные данные по выборам. Пусть даже Лукашенко побеждает. Но когда чиновнику приходит разнарядка повысить процент, он начинает думать: зачем это? В глазах этого районного чиновника легитимность власти президента падает. Вот расшатать это звено госуправления – и есть задача России. Решив ее, РФ получит возможность выхода на этих чиновников, возможность склонить к сотрудничеству", – говорит Игар Тышкевич.

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И задача номер два, по словам эксперта, – ухудшить отношения Лукашенко с Западом, которые в последнее время вышли на очень приличный уровень (если сравнивать с тем, что было раньше).

"Ситуация в треугольнике Россия – Беларусь – Запад сегодня похожа на ту, что была в 2010 году. Или даже хуже для России. Тогда перед выборами президента Беларуси тоже было существенное ухудшение отношений между Минском и Москвой, потепление отношений Минска и Запада. Небольшая иллюстрация: еще осенью 2010 года и Путин, и Медведев говорили, что союз будет без Беларуси. Потому что Лукашенко не соглашался. Но потом были выборы в Беларуси, протесты, жесткое их подавление, санкции Запада. И после этого Россия, можно сказать, купила (предоставляя кредиты государству, попавшему в сложное финансовое положение. – Авт.) участие Беларуси в Таможенном союзе", – отметил он.

Тышкевич не исключает, что Кремль попытается разыграть подобный сценарий и на этих выборах. Тем более что Кремль имеет большой опыт информационных войн и манипулирования общественными настроениями в других государствах. Однако реализовать задуманное у Кремля может и не получиться. Как опытный политик, Лукашенко давно просчитал возможные сценарии и соорудил для себя надежные предохранители в виде поддержки других мощных геополитических игроков.

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Больше о ситуации на "белорусском направлении" читайте в материале "Выборы в Беларуси: как Лукашенко защитился от Путина".

Отметим, что сейчас нынешняя власть в Беларуси ведет "войну" на улицах с демонстрантами – тысячи людей вышла на акции протеста. Сам Лукашенко обещал привести всех в чувство и не допустить "Майдана", и, похоже, свое слово держит – на акциях были задержаны более ста человек.

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