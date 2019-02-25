Выборы в Молдове: Кремль теряет свою поддержку
Молдавские коммунисты впервые за 20 лет не прошли в парламент, таким образом социалисты Додона остаются в меньшинстве
Согласно результатам обработки 98,55% бюллетеней на парламентских выборах в Молдове в высший законодательный орган республики проходят четыре партии, причем пророссийским и проевропейским силам досталось примерно поровну мандатов.
Как сообщили 25 февраля в Центральной избирательной комиссии Молдовы, первое место удерживает Партия социалистов Республики Молдова, которую возглавляет пророссийский президент Игорь Додон. Ей отдали голоса 435874, или 31,36%, участников выборов.
Далее следуют проевропейский политический блок Acum ("Сейчас") с 26,32% голосами избирателей, Демократическая партия (23,9%) Владимира Плахотнюка и партия Шора (8,41%), руководителя которой, бизнесмена Илана Шора, приговорили к 7,5 годам лишения свободы за причастность к краже денег из банковской системы Молдовы.
Как уже сообщалось, избирательный процесс в этом году отличается от предыдущих. Если раньше выборы проходили по пропорциональной системе, то сейчас ее заменили на смешанную: из 101 члена парламента 50 пройдут по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам.
Таким образом, по предварительным оценкам, всего социалисты могут набрать до 35 мандатов, демократы – около 30, ACUM – порядка 25, а Партия Шора – 8. Остальные места в парламенте достанутся независимым кандидатам или представителям других партий по одномандатным округам.
Таким образом, молдавские коммунисты впервые за последние 20 лет не попадут в парламент – они набрали лишь 3,77% из необходимых 6% для прохождения. Также утратили свое присутствие либералы – им досталось лишь 1,24%.
Напомним, что ранее противоборствующие силы на парламентских выборах в Молдове обвинили друг друга в нарушениях избирательного процесса.
Также, как мы уже писали, президент Украине Петр Порошенко, что от российской агрессии страдают и Молдова, и Украина, но в 2019 году будет особая угроза – Москва попытается повлиять на выборы в обеих странах, используя все возможные гибридные инструменты и прокремлевские силы.
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