США решают кризис в Венесуэле, а Молдова выбирает курс – в Европу или Россию: темы дня

На Украину надвигаются мокрый циклон и сухой антициклон, а на транспорте могут ввести любопытные новшества

США решают кризис в Венесуэле, а Молдова выбирает курс – в Европу или Россию: темы дня 2019-02-25T11:42:00+02:00 Украина На Украину надвигаются мокрый циклон и сухой антициклон, а на транспорте могут ввести любопытные новшества

Сайт "Сегодня" обратил внимание на новости, которые могут заинтересовать "пересічного" украинца и простого обывателя в мире.

В соседней Молдове прошли парламентские выборы и консультативный референдум по вопросу сокращения количества депутатов. По первичному подсчету голосов, в парламент проходят Партия социалистов, Демократическая партия, избирательный блок "ACUM" и партия "Шора". На чью сторону перевесит чаша избирательных весов – укрепления отношений с Россией или Евросоюзом?

Безопасно ли ездим? Состоится публичный отчет председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаила Ноняка об итогах деятельности Укртрансбезпеки в 2018 году.

Вице-президент США Майк Пенс в понедельник собирается объявить о "конкретных шагах" Вашингтона по решению кризиса в Венесуэле. Это произойдет на встрече с региональными лидерами в Боготе. Ранее, на выходных, в результате столкновений протестующих с силовиками погибли четыре человека, еще около 100 получили ранения .

В Украину возвращается потепление . 25 февраля на территорию страны будет перемещаться более теплый воздух с северо-запада. На востоке Украины ожидается снег с дождем, на остальной территории без существенных осадков. Средняя температура воздуха – от +3 до +5 градусов.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что объем выплат по субсидиям вырос, а размер одной субсидии уменьшился . Гривня продолжает расти по отношению к доллару, а "Укравтодор" планирует восстановить от 1500 до 1800 километров дорог

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " США решают кризис в Венесуэле, а Молдова выбирает курс – в Европу или Россию: темы дня". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.