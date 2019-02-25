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США решают кризис в Венесуэле, а Молдова выбирает курс – в Европу или Россию: темы дня

Сегодня, 11:42

На Украину надвигаются мокрый циклон и сухой антициклон, а на транспорте могут ввести любопытные новшества

США решают кризис в Венесуэле, а Молдова выбирает курс – в Европу или Россию: темы дня Украина На Украину надвигаются мокрый циклон и сухой антициклон, а на транспорте могут ввести любопытные новшества

Сайт "Сегодня" обратил внимание на новости, которые могут заинтересовать "пересічного" украинца и простого обывателя в мире.

В соседней Молдове прошли парламентские выборы и консультативный референдум по вопросу сокращения количества депутатов. По первичному подсчету голосов, в парламент проходят Партия социалистов, Демократическая партия, избирательный блок "ACUM" и партия "Шора". На чью сторону перевесит чаша избирательных весов – укрепления отношений с Россией или Евросоюзом?

Безопасно ли ездим? Состоится публичный отчет председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаила Ноняка об итогах деятельности Укртрансбезпеки в 2018 году.

Вице-президент США Майк Пенс в понедельник собирается объявить о "конкретных шагах" Вашингтона по решению кризиса в Венесуэле. Это произойдет на встрече с региональными лидерами в Боготе. Ранее, на выходных, в результате столкновений протестующих с силовиками погибли четыре человека, еще около 100 получили ранения .

В Украину возвращается потепление . 25 февраля на территорию страны будет перемещаться более теплый воздух с северо-запада. На востоке Украины ожидается снег с дождем, на остальной территории без существенных осадков. Средняя температура воздуха – от +3 до +5 градусов.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что объем выплат по субсидиям вырос, а размер одной субсидии уменьшился . Гривня продолжает расти по отношению к доллару, а "Укравтодор" планирует восстановить от 1500 до 1800 километров дорог

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Тег выборы, Венесуэла, Молдова, Укртрансбезопасность, погода в Украине, темы дня

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