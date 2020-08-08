Выставляли бюллетени согласно цифрам "сверху": в Беларуси репетировали подсчет голосов

В Беларуси на избирательном участке №48 (в гимназии №39 Минска) провели репетицию итогового подсчета голосов на выборах президента страны. В Сети опубликовали аудиозапись всего процесса, сообщает AFN.

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На записи слышно, что члены комиссии высыпают бюллетени из урн для голосования, раскладывают их по стопкам якобы в соответствии с волеизъявлением граждан и называют количество проголосовавших за каждого кандидата. Однако репетицию проводят для того, чтобы стопки бюллетеней соответствовали количеству, которое уже назвали "сверху" по данному участку.

Так, судя по цифрам, которые были переданы членам комиссии, с большим отрывом лидирует действующий президент Беларуси Александр Лукашенко. Он "набрал" 69% голосов, сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев – 5%, экс-депутат Анна Канопацкая – 1%, жена арестованного кандидата в президенты Сергея Тихановского Светлана Тихановская – 7%, глава партии БСДГ Сергей Черечня – 1%, и против всех "проголосовали" 17% граждан.

Как известно, выборы президента Беларуси назначены на 9 августа. С 4 по 8 августа проходит досрочное голосование.

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Напомним, после начала досрочного голосования на выборах президента Беларуси в стране задержали главу штаба и доверенное лицо участницы президентской гонки Светланы Тихановской – Марию Мороз.

Кроме того, с репрессиями столкнулись и другие кандидаты – банкир Виктор Бабарико и бывший директор Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Первого вместе с сыном арестовали, обвинив в коррупции, а второй бежал из страны вместе с детьми и сейчас находится в Украине.

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