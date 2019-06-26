Взрывы на военных складах в Казахстане: в Арыси собрали 70 неразорвавшихся снарядов

Власти советуют людям пока не возвращаться в город

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Саперы собрали на улицах города Арысь в Туркестанской области Казахстана 70 неразорвавшихся снарядов. Об этом сообщил советник руководителя Туркестанской области Сакен Калкаманов.

"Военные собрали с 16 улиц Арыси 70 не разорвавшихся снарядов. Многие находятся в домах. Не надо пробираться сейчас в город даже за документами", — заявил Калкаманов.

Напомним, в понедельник, 24 июня стало известно, что в Казахстане горят военные склады с боеприпасами. В городе Арыс вспыхнул пожар на военных складах, после чего начали разрываться боеприпасы. В результате ЧП погибли два человека: один гражданский и один военнослужащий.

Власти Казахстана оперативно отреагировали на катастрофу, сразу же принявшись ликвидировать ее последствия. В то же время стало известно, что у казахстанских военных хранится еще 50% советских боеприпасов, которые подлежат утилизации из-за окончания срока годности.

Власти объявили в регионе режим чрезвычайной ситуации.

Также сотрудники правоохранительных органов Казахстана задержали трех мародеров в городе Арысь, эвакуированном из-за взрывов боеприпасов. Осуществляется досмотр выезжающих из города автотранспортных средств.

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