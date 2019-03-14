Ямайка ограничила полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9
Использование Boeing 737 ограничено на территории и в воздушном пространстве страны
Управление гражданской авиации Ямайки временно ограничило использование самолетов Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 на территории и в воздушном пространстве страны. Соответствующая информация была обнародована ведомством.
"Эксплуатация указанных самолетов будет ограничена на Ямайке, а также в ее воздушном пространстве до дальнейшего уведомления", — говорится в заявлении управления. Ограничительные меры вступают в силу с момента объявления.
Напомним, что на фоне авиакатастрофы в Эфиопии Государственная авиационная служба Украины ввела ограничение на эксплуатацию авиалайнеров Boeing 737 MAX 8 и 737 MAX 9, о чем 13 марта сообщила пресс-служба ведомства.
В решении исполняющего обязанности руководителя Госавиаслужбы Сергея Коршука сказано, что оно является временным и согласуется с директивами других государств, и, в частности, Европейского агентства по безопасности полетов, которое также запретило использовать самолеты этих моделей в воздушном пространстве ЕС.
Таким образом, количество стран, ограничивших использование флагмана Boeing стремится к полусотне. Ранее Европейское агентство авиационной безопасности решило приостановить полеты 737-8 MAX и 737-9 MAX над всеми 28 странами-членами ЕС до выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии.
Также сообщалось, что после авиакатастрофы в Эфиопии рыночная капитализация компании Boeing упала на 26,6 млрд долларов – с 238,7 до 212,1 млрд.
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