Угроза смертельного коронавируса: в одном из регионов Японии закроют школы

Власти японской префектуры Хоккайдо, которая расположена на севере страны, планируют закрыть все муниципальные школы из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом информирует агентство Киодо.

Решение властей затронет 1,6 тыс. государственных образовательных учреждений. Оно должно быть принято в ближайшее время. Сейчас на территории префектуры Хоккайдо было зафиксировано 35 случаев заражения новым коронавирусом.

Всего в Японии зафиксировано 862 случая инфицирования. Большинство из них — 691 — это пассажиры и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, который уже более двух недель находится на карантине в порту города Иокогама. Четверо зараженных в Японии умерли.

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На Diamond Princess находились 25 украинцев-членов экипажа. Двое из них заразились коронавирусом.

Ранее первая группа пассажиров после двух недель пребывания в карантине начала сходить на берег в японском портовом городе. По данным японского Минздрава, в первую группу входило около 500 человек, у которых не было обнаружено коронавируса.

Добавим, что также правительство дало указание всем японским министерствам и государственным учреждениям перевести максимальное число сотрудников на работу на дому и изменить время их прибытия в офисе, чтобы не создавать условий для заражения новым коронавирусом в транспорте.

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