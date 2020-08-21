Юлию Навальную с применением силы не пустили к мужу: видео из больницы

Юлия Навальная уже потребовала от Путоина отпустить мужа в Германию, а потом попыталась пробиться к своему супругу в палату омской больницы. Однако с применением силы ее не пропустили.

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Соответствующее видео опубликовано в Twitter пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш.

После того, как охранник и какие-то люди в гражданском с применением силы не пропустили Юлию к мужу, она рассказала, что в реанимации находятся немецкие врачи. Также в здании больницы, по ее словам, находятся представители спецслужб и местная милиция.

В свою очередь Кира Ярмыш отмечает, что какие-то люди в штатском провели целую спецоперацию, чтобы не допустить контакта Юлии Навальной с немецкими реаниматологами.

"Юля бегала в поисках врачей по всей больнице, но ее не пропускали, буквально откидывали сотрудники охраны и полиции, которых здесь просто невероятное количество. "На пресс-подходе вам все скажут". Это было до того, как немецкие врачи уехали … На пресс-подходе главврач сказал, что решение "оставить Алексея в Омске" было принято на "консилиуме с немецкими врачами", пытаясь создать видимость того, что немецкие врачи поддержали это решение. Это грубая ложь", – написала она.

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Как сообщали новости "Сегодня", 20 августа Алексей Навальный почувствовал проблемы со здоровьем в самолете, следовавший из Томска в Москву. Из-за этого самолет срочно посадили в Омске и политика отвезли в больницу с подозрением на отравление. Соратники политика приняли решение отправить его на лечение в Германию – оттуда даже прилетел самолет со специальным оборудованием, способный перевозить пациентов в состоянии комы. Позже стало известно, что якобы в организме Навального обнаружили смертельно опасное вещество.

После этого заместитель главврача омской больницы сказал, что это не было отравлением и никаких ядов в организме не обнаружено. В свою очередь главный врач заявил, что сейчас самый вероятный диагноз – нарушение углеводного баланса, то есть нарушение обмена веществ. Он допускает, что к потере сознания оппозиционера привело резкое снижение уровня сахара в крови. Читайте все подробности вероятного покушения на Навального, который сейчас в коме.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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