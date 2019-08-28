Южная Корея проверяет воду из-за возможной утечки радиоактивных отходов из КНДР

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Правительство Южной Кореи проводит анализ морской воды, собранной вблизи межкорейской морской границы, на фоне сообщений о возможной утечке радиоактивных отходов с северокорейского уранового завода в Желтое море, сообщило в среду Министерство по делам объединения.

"После сообщений СМИ правительство анализирует морскую воду, собранную вблизи Северной пограничной линии в пятницу утром", – сказал представитель министерства Ли Санг Мин на регулярном брифинге для прессы, отметив, что результаты будут примерно через две недели.

Ранее в этом месяце радио "Свободная Азия" со ссылкой на спутниковые снимки сообщило, что завод по обогащению урана в северокорейском Пхенсане может сливать радиоактивные отходы в море через реку Рьесонг.

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Во вторник сайт 38 North написал, что сообщение об утечке отходов из Пхенсана является "точным", однако не таким масштабным, каким его представили ранее.

Напомним, Северная Корея сообщила об успешных испытаниях новой ракетной пусковой установки, способной производить пуски боеприпасов с ядерной боеголовкой.

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Как известно, председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил о том, что намерен подождать до конца текущего года, пока руководство США примет решение о смене своего подхода к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова, которое позволит провести третий саммит между ним и американским президентом Дональдом Трампом.

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Также мы писали, что американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.

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