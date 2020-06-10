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Южную Америку атакует коронавирус: в еще одной стране зафиксирован антирекорд

10 июня, 04:50

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Общее число заразившихся достигло 24 761

В Аргентине медики, которые недавно выходили на протест, за сутки выявили 1 141 случай инфицирования коронавирусом, что является самым высоким показателем с начала пандемии новой пневмонии. Об этом сообщает министерство здравоохранения южноамериканской республики.

Общее число заразившихся достигло 24 761. Больше всего новых случаев было зафиксировано в провинции Буэнос-Айрес — 545. За ней следует столица с 535 случаями.

За сутки была подтверждена смерть 24 пациентов с коронавирусом, общее число умерших достигло 717. Признаны выздоровевшими были 7 568 человек.

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Напомним, что с 3 марта власти Аргентины подтвердили первый в стране случай инфицирования коронавирусом. С 20 марта в Аргентине был введен общий карантин. 4 июня президент Альберто Фернандес сообщил об отмене режима обязательной социальной изоляции в большинстве регионов и сохранении строгих ограничений на нахождение на улице в Буэнос-Айресе.

Ранее в Аргентине разработали тест для выявления коронавируса за два часа. Этот тест не требует сложного оборудования.

Также сообщалось, что в Бразилии число жертв коронавируса за сутки снова перевалило за тысячу.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Аргентина рекорд жертвы коронавирус

Источник: ТАСС

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