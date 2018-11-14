За 50 млн долларов продали уникальный розовый бриллиант: видео

Редкий розовый бриллиант весом в 19 карат Pink Legacy ("Розовое наследие") продан во вторник на аукционе Christie's ("Кристис") в Женеве за $ 50 млн долларов. Предварительно его оценивали в 30-50 млн долларов, – пишет ТАСС.

Согласно сообщению аукционного дома, драгоценный камень находился в коллекции семьи Оппенгеймеров, основавшей золотодобывающую корпорацию Anglo American ("Англо америкэн") и управлявшей алмазодобывающей компанией De Beers ("Де Бирс").

Бриллиант прямоугольной огранки, который специалисты оценивают по высшей категории насыщенности цвета, является самым ярким розовым бриллиантом, когда-либо выставлявшимся на аукцион Christie's. По словам главы департамента драгоценностей торгового дома Рахула Кадакии, "исключительные характеристики и происхождение драгоценного камня делают его величайшим в мире бриллиантом".

Ранее на торги Christie's выставлялись лишь четыре ярких розовых бриллианта весом более 10 карат. В ноябре прошлого года на аукционе в Гонконге за рекордную сумму – почти 32,5 млн долларов – ушел с молотка уникальный розовый бриллиант Pink Promise ("Розовое обещание"). Драгоценный камень овальной формы весом 14,93 карата был вставлен в платиновое кольцо с обрамлением из мелких бриллиантов. Он был предварительно оценен в 28-42 млн долларов.

В преддверии аукциона в Женеве Pink Legacy показали в Гонконге, Лондоне и Нью-Йорке.

Ранее мы писали, уникальный голубой бриллиант продали за 6,7 млн долларов. Камень весом 6,16 карата был добыт на известных алмазных приисках Голконда в Индии.

Ранее мы писали, что в Бельгии открыли музей бриллиантов. В музее – шесть тематических залов. А еще – библиотека, мастерская и две ювелирных магазина. Там посетители покупают украшения уже со знанием дела. Потому что в музее их знакомят с тонкостями параметров бриллиантов. Это – их вес, цвет, прозрачность и тип огранки.

Напомним, белый бриллиант ушел с молотка за рекордных 15 миллионов долларов.