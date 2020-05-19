За границей от коронавируса умерла украинка: подробности

В Великобритании, где ранее кассирша железной дороги скончалась от коронавирусапосле плевка инфицированного пассажира, умерла заразившаяся гражданка Украины.

Женщина скончалась на выходных от осложнений, вызванных болезнью COVID-19, отметил директор Департамента консульской службы Сергей Погорельцев.

"19 мая 2020 года посольство Украины в Великобритании получило информацию о смерти 17 мая в городе Чертей (графство Суррей) гражданки Украины, 1978 г.р., инфицированной коронавирусом", – сказал Погорельцев.

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Украинские дипломаты помогают родственникам с оформлением необходимых документов и с возвращением тела умершей.

Погорельцев отметил, что происходящее находится на контроле МИД и посольства.

Таким образом за границей от коронавируса умер девятый гражданин Украины. Ранее четверо украинок умерли в Италии и по одному украинцу во Франции, США, Великобритании и Швеции.

Напомним, на данный момент за границей от коронавируса лечится 141 украинец, больше всего наших зараженных сограждан в Италии – 121. А умершая женщина была единственной гражданкой Украины, которая болела в Соединенном Королевстве.

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А о пожилом герое, который объединил Британию в борьбе с коронавирусом, смотрите в видеосюжете:

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