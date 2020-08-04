В МИД выяснили, есть ли среди пострадавших от взрывов в Бейруте украинцы

Телефон горячей линии в посольстве работает в штатном режиме

Среди пострадавших в результате взрывов в столице Ливана Бейруте украинцев нет. В Бейруте работают местные службы и пытаются установить все подробности по ЧП. В городе продолжается поисково-спасательная операция.

Об этом сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Максим Коваленко, добавив, что пока это еще предварительная информация, передает УНИАН.

"По поводу взрыва в Бейруте, сейчас есть информация от нашего дипломатического учреждения, среди работников посольства, членов их семей пострадавших нет. У одного из дипломатов вылетели окна", – сказал Коваленко.

Также, по его словам,телефон горячей линии в посольстве работает в штатном режиме, и Департамент консульской службы МИД также работает.

"Но сейчас никто на них не обращался. И информации о возможных погибших или пострадавших гражданах Украины нет", – сказал дипломат.

Напомним, сегодня вечером в столице Ливана Бейруте в районе порта прогремели два мощных взрыва. По последним данным, в результате взрыва погибли 12 человек, сотни получили ранения.

Первоначальная версия о взрыве склада с пиротехникой не соответствует действительности. Сдетонировали другие взрывчатые вещества, которые хранились в порту долгое время.

Все подробности в спецтеме Мощный взрыв в Бейруте

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