Заберут в участок прямо из больницы: в Беларуси начали задерживать наблюдателей

В Беларуси, где сегодня, 9 августа, проходят выборы президента страны, задержали наблюдателя, еще одного планируют увезти в районное управление внутренних дел (РУВД) из больницы. Об этом сообщает tut.by.
Как рассказали на сайте, первым в Минске около 12:00 задержали наблюдателя Максима Демидовича для установления личности.
Позже к Любови Ковалевой, которая наблюдала за избирательным процессом в фойе Дворца молодежи, подошли представители правоохранительных органов и сообщили, что в милицию поступило на нее заявление.
Однако женщине стало плохо, и она не смогла покинуть здание.
"Всех наблюдателей, кроме меня, уже выгнали за пределы здания. Я не могу выйти: просто не держат ноги. До этого мы стояли, ничего не нарушая, и наблюдали за участком из фойе", – сказала она.
Позже Ковалеву увезли в Первую городскую клиническую больницу. По ее словам, в скорой с ней находился представитель правоохранительных органов.
"Правоохранители говорят, что есть заявление от директора и меня повезут в РУВД для выяснения обстоятельств", – уточнила она.
Ранее мы сообщали, что в Минске задержали журналистов оппозиционного российского телеканала "Дождь". Выяснилось, что задержали их после общения с представительницей оппозиции.
Кроме того, "Сегодня" писали, что перед началом выборов в Беларуси в Минск уже ночью начали подтягивать военных и технику, а сотрудники МВД переведены на усиленный режим несения службы.
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