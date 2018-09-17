Задержание украинца в Казахстане: журналиста признали виновным и оштрафовали

Сегодня, 22:42

Гороховский должен выплатить 42 087 тенге штрафа

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Задержанного в Казахстане украинского журналиста Александра Гороховского суд признал виновным в незаконной трудовой деятельности и присудил штраф в размере 42 087 тенге (около 3200 грн). Об этом сообщает издание informБюро.

"Судья Хатима Ерсенова вынесла решение признать виновным украинского журналиста в нарушении части 5 статьи 517 КоАП РК ("Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства РК в области миграции, выразившееся в несоответствии осуществляемой деятельности целям, указанным в визе и (или) при регистрации в миграционной карточке")", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Александр Гороховский обязан выплатить штраф в размере 42 087 тенге (около 3200 грн).

Гороховский – главный редактор проекта "Без брехнi". Автор практического пособия по фактчеку, переведённого в 2017 году на русский и казахский языки. В своей книге Александр подробно рассказывает о практике и методологии фактчека и противодействия дезинформации в современной медийной среде.

Как сообщалось, 17 ноября 2017 года стало известно, что в Минске задержали украинского журналиста Шаройко. Его обвинили в шпионаже и заявили, что он является кадровым сотрудником разведки Украины.

Также мы писали о том, что боевики ОРДО выбили из украинского журналиста Станислава Асеева (Васина), которого после похищения в Донецке более года удерживают в плену, признания в шпионаже и обнародовали их в российских СМИ. 
Казахстан, суд, журналист, штраф, задержание, гороховский

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Скриншот видео

Украинец в Казахстане учил журналистов выявлять ложь и был задержан полицией

Вчера, 13:56

Полиция лишила журналиста миграционной карты, суд назначен на 17 сентября

Украина

Аркадий Бабченко. Фото: Facebook

"Хотят обвинить в шпионаже": у Бабченко взломали страницу в соцсети и разместили фейк

11 Сентября, 14:14

Злоумышленники решили испугать общественность "громким задержанием Бабченко", но были разоблачены
Загрузка...

Другие страны

Фото: Pixabay

Грузия не впустила российских журналистов

4 Сентября, 19:02

Ехавшим на медиамероприятие сотрудникам российских СМИ припомнили визит в Абхазию и Южную Осетию

Лонгриды

Пленник "ДНР" Станислав Васин: год в Изоляции

18 Августа, 09:52

Станислав Асеев, известный под псевдонимом "Васин", был одним из немногих, кто оставался в оккупированном Донецке и рассказывал Украине, что там происходит

Днепр

Фото: sobkor.net

В Кривом Роге чиновника отдали под суд за избиение журналиста

2 Августа, 11:21

Чиновника будут судить за избиение и препятствование деятельности журналиста

Другие страны

Кирилл Радченко, Александр Расторгуев, Орхан Джемаль. Фото: Facebook

СМИ: Российских журналистов в Африке убили повстанцы "Селека"

1 Августа, 10:45

ЦАР известна многочисленными военными переворотами и вооруженными конфликтами
Загрузка...