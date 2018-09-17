Задержание украинца в Казахстане: журналиста признали виновным и оштрафовали

Задержанного в Казахстане украинского журналиста Александра Гороховского суд признал виновным в незаконной трудовой деятельности и присудил штраф в размере 42 087 тенге (около 3200 грн). Об этом сообщает издание informБюро.

"Судья Хатима Ерсенова вынесла решение признать виновным украинского журналиста в нарушении части 5 статьи 517 КоАП РК ("Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства РК в области миграции, выразившееся в несоответствии осуществляемой деятельности целям, указанным в визе и (или) при регистрации в миграционной карточке")", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Александр Гороховский обязан выплатить штраф в размере 42 087 тенге (около 3200 грн).

Гороховский – главный редактор проекта "Без брехнi". Автор практического пособия по фактчеку, переведённого в 2017 году на русский и казахский языки. В своей книге Александр подробно рассказывает о практике и методологии фактчека и противодействия дезинформации в современной медийной среде.

Как сообщалось, 17 ноября 2017 года стало известно, что в Минске задержали украинского журналиста Шаройко. Его обвинили в шпионаже и заявили, что он является кадровым сотрудником разведки Украины.

Также мы писали о том, что боевики ОРДО выбили из украинского журналиста Станислава Асеева (Васина), которого после похищения в Донецке более года удерживают в плену, признания в шпионаже и обнародовали их в российских СМИ.