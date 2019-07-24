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Захват танкера: Иран начал шантажировать Британию

24 июля, 19:29

Это впервые, когда Тегеран связал захват британского нефтяного танкера с задержанием иранского танкера возле Гибралтара

Фото: marinetraffic.com

Великобритания может вернуть себе свой нефтяной танкер, задержанный Тегераном, если освободит иранский танкер, задержанный в Гибралтаре за нарушение санкций ЕС. Об этом в среду заявил президент Ирана Хассан Рухані. Об этом сообщает Aljazeera.

"Если Великобритания откажется от неправильных действий в Гибралтаре, то получит надлежащий ответ от Ирана", – сказал он.

Сообщается, что это впервые, когда Тегеран связал захват британского нефтяного танкера Корпусом стражей Исламской революции Ирана с задержанием иранского танкера возле Гибралтара с помощью ВМС Великобритании.

Ранее сообщалось, что Великобритания направила в Тегеран специального представителя для обсуждения проблемы задержанного Ираном танкера, шедшего под британским флагом.

Напомним, Великобритания призвала к созданию европейских военно-морских сил с целью обеспечения свободы судоходства в Персидском заливе. Инициатива должна предотвратить захваты Ираном торговых судов западных и арабских стран.

Как сообщалось, что США создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива, в которой будут участвовать страны со всего мира. Участники коалиции будут патрулировать Ормузский пролив, чтобы держать морские пути в этом регионе открытыми.

Фото: Wikipedia

Напомним, 19 июля Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом. Судно отконвоировано в порт Бандар-Аббас в иранской провинции Хормозган.

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Причиной задержания танкера иранская сторона назвала необходимость проведения расследования факта столкновения танкера с рыболовецким судном.

Отметим, британцы обвинили Россию в инциденте с захватом танкера.

Напомним, также 13 июня в Оманском заливе были атакованы два нефтеналивных судна: принадлежащий норвежской компании Front Altair, а также японский Kokuka Courageous.


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Тег Великобритания, Иран, танкер

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