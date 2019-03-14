Закрытое небо: Канада приостановила полеты Boeing 737 Max в своем воздушном пространстве

Под запрет в Канаде попали Boeing канадских и иностранных авиакомпаний

Фото: Pixabay

Закрытое небо: Канада приостановила полеты Boeing 737 Max в своем воздушном пространстве //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/856/eaa/5c8856eaaca76.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/856/eaa/5c8856eaaca76.jpg 2019-03-14T00:04:15+02:00 Другие страны Под запрет в Канаде попали Boeing канадских и иностранных авиакомпаний

Канада ввела временный запрет на полеты в своем воздушном пространстве самолетов Boeing 737 Max 8 и Boeing 737 MAX 9 после авиакатастрофы в Эфиопии. Временный запрет распространяется на прибытие, отправление авиалайнеров этого типа, а также на их полеты через воздушное пространство Канады.

"Запрещены коммерческие пассажирские рейсы на Boeing 737 Max 8 и Boeing 737 Max 9 любых авиакомпаний, как канадских, так и иностранных", - заявил министр транспорта страны Марк Гарно.



Введение таких жестких мер было рекомендовано канадскими экспертами в области гражданской авиации. По его словам, еще слишком рано говорить о причинах крушения самолета в Эфиопии. Он также отметил, что Канада тщательно следит за развитием ситуации.

Напомним, что на фоне авиакатастрофы в Эфиопии Государственная авиационная служба Украины ввела ограничение на эксплуатацию авиалайнеров Boeing 737 MAX 8 и 737 MAX 9, о чем 13 марта сообщила пресс-служба ведомства.

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В решении исполняющего обязанности руководителя Госавиаслужбы Сергея Коршука сказано, что оно является временным и согласуется с директивами других государств, и, в частности, Европейского агентства по безопасности полетов, которое также запретило использовать самолеты этих моделей в воздушном пространстве ЕС.

Таким образом, количество стран, ограничивших использование флагмана Boeing стремится к полусотне. Ранее Европейское агентство авиационной безопасности решило приостановить полеты 737-8 MAX и 737-9 MAX над всеми 28 странами-членами ЕС до выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии.

Также сообщалось, что после авиакатастрофы в Эфиопии рыночная капитализация компании Boeing упала на 26,6 млрд долларов – с 238,7 до 212,1 млрд.

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