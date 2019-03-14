Закрытое небо: Канада приостановила полеты Boeing 737 Max в своем воздушном пространстве
Под запрет в Канаде попали Boeing канадских и иностранных авиакомпаний
Канада ввела временный запрет на полеты в своем воздушном пространстве самолетов Boeing 737 Max 8 и Boeing 737 MAX 9 после авиакатастрофы в Эфиопии. Временный запрет распространяется на прибытие, отправление авиалайнеров этого типа, а также на их полеты через воздушное пространство Канады.
"Запрещены коммерческие пассажирские рейсы на Boeing 737 Max 8 и Boeing 737 Max 9 любых авиакомпаний, как канадских, так и иностранных", - заявил министр транспорта страны Марк Гарно.
Введение таких жестких мер было рекомендовано канадскими экспертами в области гражданской авиации. По его словам, еще слишком рано говорить о причинах крушения самолета в Эфиопии. Он также отметил, что Канада тщательно следит за развитием ситуации.
Напомним, что на фоне авиакатастрофы в Эфиопии Государственная авиационная служба Украины ввела ограничение на эксплуатацию авиалайнеров Boeing 737 MAX 8 и 737 MAX 9, о чем 13 марта сообщила пресс-служба ведомства.
В решении исполняющего обязанности руководителя Госавиаслужбы Сергея Коршука сказано, что оно является временным и согласуется с директивами других государств, и, в частности, Европейского агентства по безопасности полетов, которое также запретило использовать самолеты этих моделей в воздушном пространстве ЕС.
Таким образом, количество стран, ограничивших использование флагмана Boeing стремится к полусотне. Ранее Европейское агентство авиационной безопасности решило приостановить полеты 737-8 MAX и 737-9 MAX над всеми 28 странами-членами ЕС до выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии.
Также сообщалось, что после авиакатастрофы в Эфиопии рыночная капитализация компании Boeing упала на 26,6 млрд долларов – с 238,7 до 212,1 млрд.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Закрытое небо: Канада приостановила полеты Boeing 737 Max в своем воздушном пространстве". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Запрет полетов Boeing 737 MAX в мире: стала известна позиция Украины
Госавиаслужба озвучила свой вердикт на фоне всемирного ограничения на эксплуатацию аварийных лайнеров
Boeing и не только: ТОП-5 самолетов с самым большим числом аварий
Гибли на войне, захватывались террористами и снимались в кино
Еще шесть стран запретили эксплуатацию "аварийных" Boeing
Совокупное количество стран, которые ввели ограничения на использование лайнеров, достигло полусотни