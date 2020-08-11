Запад призвали признать Тихановскую президентом Беларуси: видео

К бывшей кандидатке в президенты Светлане Тихановской, которая неожиданно для всех на пике протестов сбежала в Литву, признав победу действующего главы государства Александра Лукашенко, обратилась ее бывшая соратница Вероника Цепкало.

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Ранее она объединила штаб своего мужа Валерия Цепкало, который после отказа ЦИК регистрировать его на выборах поспешно уехал из страны, со штабом Тихановской, а недавно из Беларуси сбежала и сама.

В своем видеообращении Вероника Цепкало заявила о поддержке Тихановской, назвав ее настоящей победительницей голосования. Напомним, что, по данным ЦИК, она менее 10%.

"Мы понимаем, что 9 августа 2020 года Лукашенко проиграл президентские выборы. И единственный легитимный президент в стране – это ты, Светлана Тихановская", – утверждает Цепкало.

Она обвинила белорусскую власть в "грязных способах давления" – через детей и мужей, а Лукашенко – в геноциде белорусского народа.

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"Только власть не понимает, что народ борется не только за тебя, Светлана. <…> Белорусы борются за базовое право – свободные и честные выборы", – добавила женщина.

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Кроме того, она призвала сотрудников ОМОНа прекратить исполнять приказы и избивать демонстрантов на улицах Беларуси, а мировое сообщество – помочь "остановить тот беспредел, который творится в Беларуси".

"Помогите остановить кровопролитие. Признайте Светлану в качестве единственного законно избранного президента. Помогите освободить политзаключенных. Помогите провести свободные демократические выборы. Пожалуйста, помогите белорусскому народу", – заявила Вероника Цепкало.

Напомним, что Тихановская, которая заявила о собственной победе на шестых выборах президента Беларуси, вчера перестала выходить на связь с собственным избирательным штабом. А сегодня министр иностранных дел Литвы заявил, что она и ее дети находятся в его стране – ей предоставили охрану и национальную визу.

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А в это время в Беларуси второй день продолжаются массовые протесты против объявленных результатов выборов и репрессий относительно демонстрантов.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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