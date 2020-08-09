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Оппозиционеры бегут из страны: соратница Тихановской срочно покинула Беларусь

9 августа, 15:19

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Источники говорят, что Веронику накануне планировали задержать

Жена бежавшего в Украину экс-кандидата в президенты Валерия Цепкало Вероника тоже выехала из Беларуси из-за угрозы задержания.

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Об этом сообщил источник в окружении ее супруга, передает Интерфакс.

Вероника Цепкало является соратницей кандидата в президента Светланы Тихановской, которая является главным конкурентом действующего президента Беларуси Александра Лукашенко.

"Вероника Цепкало уехала из Беларуси, опасаясь уголовного преследования", – сообщил источник.

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Источник также утверждает, что вчерашнее краткосрочное задержание руководителя штаба экс-кандидата Виктора Бабарико Марии Колесниковой произошло по ошибке, поскольку "хотели задержать Веронику Цепкало".

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Как сообщали новости "Сегодня", в прошлом месяце Валерий Цепкало сообщил о переезде в Россию вместе с детьми, после чего они все-таки отправились в Украину. При этом его супруга Вероника осталась на родине, где она участвует в избирательной кампании жены другого соперника Александра Лукашенко – Светланы Тихановской, которая заменила мужа Сергей после ареста. Цепкало объяснил, почему бежал из страны.

В последние недели в Беларуси ужесточилось противостояние между властью и оппозиционными политиками, а по стране прокатилась волна самых масштабных акций протеста в ее истории. При этом силовики задерживали не только активистов, но и членов штаба одного из кандидатов в президенты. В то же время сам Лукашенко сегодня обратился к оппозиции, заявив, что готов к диалогу после выборов. Однако он предостерег от провокаций.

Все подробности в спецтеме Выборы в Беларуси

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Беларусь Вероника Цепкало
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