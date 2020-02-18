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Заразился каждый седьмой: на корабле с украинцам – 542 человека с коронавирусом

18 февраля, 12:40

Японские власти огласили окончательно количество инфицированных на круизном лайнере Diamond Princess

Круизный лайнер Diamond Princess

Круизный лайнер Diamond Princess / Фото: REUTERS/Issei Kato

На круизном лайнере Diamond Princess, которое поместили на карантин в Японии из-за вспышки коронавируса COVID-19 на борту, обнаружили еще 88 зараженных.

Как сообщает Kyodo, после проверки анализов всех пассажиров и членов экипажа окончательное количество инфицированных на судне составило 542 человека. Таким образом, учитывая то, что на борту находились около 3,7 тыс. человек, заразился каждый седьмой.

Ранее министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като заявил, что пассажирам и членам экипажа круизного судна, у которых не выявят заражение новым коронавирусом, позволят начать покидать лайнер с 19 февраля – в этот день завершится 14-дневный карантин.

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Тех, чьи анализы окажутся положительными, поместят в инфекционные больницы.

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В то же время, в Японии в целом подтвердили уже 53 случая заражения вирусом COVID-19. На этом фоне было решено отменить ежегодное обращение императора Японии к народу, а премьер-министр Синдзо Абэ поручил своей Либерально-демократической партии рассмотреть вопрос о переносе или уменьшении численности своего ежегодного собрания, запланированного на 8 марта.

Напомним, что это судно стало крупнейшим очагом инфекции за пределами Китая. 25 членов экипажа карантинного судна оказались украинскими гражданами – двое их них инфицировались коронавирусом и были госпитализированы. В Минздраве рассказали, что о них известно.

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Япония корабль круизный коронавирус

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