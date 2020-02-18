В МИД рассказали о состоянии зараженных коронавирусом украинцев

Одного из украинцев в ближайшее время выпишут из больницы, сообщил Пристайко

Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что 18 февраля одного инфицированного коронавирусом украинца с круизного лайнера Diamond Princess могут выписать. Об этом он сказал в эфире одного из каналов.

Глава МИД отметил, что двое украинцев, которые находились среди членов экипажа на круизном лайнере Diamond Princess, сейчас лечатся в военном госпитале.

"Последний раз наши консулы связывались с врачами 13 числа. По их информации, один гражданин чувствует себя нормально, а второго скорее всего вообще выпишут (18 февраля)", – сказал Пристайко.

Как известно, на борту карантинного судна Diamond Princess находится 25 граждан Украины – все члены экипажа. Всего на судне 3 тыс. 700 человек из 56 стран мира, из которых 2 тыс. 700 – пассажиры. С 4 февраля по приказу Минздрава Японии после выявления больного, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция 2019-nCoV, лайнер стоит на карантине. Врачи обследуют пассажиров и членов экипажа. Карантин продлится до 19 февраля. 9 февраля стало известно, что на круизном судне обнаружен инфицированный коронавирусом украинец. 10 февраля стало известно о еще одном инфицированном украинце.

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Также сообщается, что пассажиры круизного судна Diamond Princess, у которых не было выявлено заражение новым коронавирусом, смогут начать покидать лайнер с 19 февраля.

Тем временем число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 1868, выздоровели более 12,5 тыс. человека. Общее число зараженных коронавирусом нового типа в КНР превысило 72,4 тыс. человек.

Напомним, что украинские ученые создали тест-системы для выявления нового коронавируса COVID-19. Разработка стоит 5 тысяч гривен и уже прошла все необходимые испытания.

Подробнее об этом читайте в спецтеме "Эвакуация украинцев из очага коронавируса: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения" на сайте "Сегодня"

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