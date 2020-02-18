Коронавирус на лайнере: стало известно, когда незараженные пассажиры начнут покидать его

К 17 февраля у всех пассажиров Diamond Princess уже были взяты все соответствующие анализы на новый коронавирус

Круизный лайнер Diamond Princess / Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

Пассажиры круизного судна Diamond Princess, у которых не было выявлено заражение новым коронавирусом, смогут начать покидать лайнер с 19 февраля. Об этом заявил на пресс-конференции после заседания правительства министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като.

"Мы ожидаем, что пассажиры, не показавшие позитивной реакции на анализы, смогут начать сходить с судна с 19 февраля. Предполагается, что к 21 числу все они покинут судно", — отметил он. Като также подчеркнул, что к 17 февраля у всех пассажиров Diamond Princess уже были взяты все соответствующие анализы на новый коронавирус.

Судно вышло из Иокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии, на круизном лайнере объявлен карантин.

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Ранее у россиянки, находящейся на борту круизного лайнера Diamond Princess, помещенного на карантин в порту японского города Иокогама, также выявлен коронавирус.

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Анализы еще почти ста человек на борту круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японской Йокогамы из-за вспышки нового коронавируса COVID-19, показали наличие в их крови этой инфекции. Таким образом, общее число зараженных среди пассажиров и членов экипажа судна выросло до 454.

Ранее исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что сейчас происходит очень серьезная вспышка коронавируса, и у нее есть потенциал роста.

Напомним, что украинские ученые создали тест-системы для выявления нового коронавируса COVID-19. Разработка стоит 5 тысяч гривен и уже прошла все необходимые испытания.

Подробнее об этом читайте в спецтеме "Эвакуация украинцев из очага коронавируса: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения" на сайте "Сегодня"

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