Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Фиджи
Эпицентр землетрясения находился в 260 км к юго-востоку от города Лабаса
Землетрясение магнитудой 6,2 было зафиксировано в воскресенье в Тихом океане у берегов Фиджи. Об этом сообщила Геологическая служба США.
По ее информации, эпицентр землетрясения находился в 260 км к юго-востоку от города Лабаса (население около 28 тыс. человек). Очаг подземных толчков залегал на глубине 567 км.
Данных о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не поступало.
Напомним, в конце февраля в центральной части индонезийского острова Суматра произошло мощное землетрясение магнитудой 5,3 балла. Об этом сообщили в сейсмологической службе обсерватории Гонконга.
Ранее сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,2, произошедшее в Тихом океане у берегов Курильских островов.
Ранее извержение вулкана на Курилах сняли вблизи.
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