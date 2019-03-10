Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Фиджи

Эпицентр землетрясения находился в 260 км к юго-востоку от города Лабаса

Фото: Pixabay

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Фиджи //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/6c1/023/5c46c102369fe.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/6c1/023/5c46c102369fe.jpg 2019-03-10T12:28:07+02:00 Другие страны Эпицентр землетрясения находился в 260 км к юго-востоку от города Лабаса

Землетрясение магнитудой 6,2 было зафиксировано в воскресенье в Тихом океане у берегов Фиджи. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее информации, эпицентр землетрясения находился в 260 км к юго-востоку от города Лабаса (население около 28 тыс. человек). Очаг подземных толчков залегал на глубине 567 км.

Данных о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не поступало.

Напомним, в конце февраля в центральной части индонезийского острова Суматра произошло мощное землетрясение магнитудой 5,3 балла. Об этом сообщили в сейсмологической службе обсерватории Гонконга.

Ранее сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,2, произошедшее в Тихом океане у берегов Курильских островов.

Ранее извержение вулкана на Курилах сняли вблизи.

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