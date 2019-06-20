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Землетрясение произошло возле Командорских островов

20 июня, 02:38

Сейсмическое событие произошло в ночь на четверг

Фото: Flickr

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,1, произошедшее в Тихом океане возле Командорских островов.

Сейсмическое событие произошло в ночь на четверг. Его очаг залегал на глубине 50,9 км.

Энергетический класс землетрясения составил 11,7.

Пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась.

Минимум 21 человек пострадал в Японии в результате сильного землетрясения магнитудой 6,7, которое произошло во вторник вечером в Японском море рядом с префектурой Ямагата. Об этом сообщил телеканал NHK.

Ранее сообщалось о том, что в результате землетрясения в Японии пострадали 15 человек

Большинство пострадавших — пожилые люди, которые получили различные травмы в результате падений из-за подземных толчков.

Эпицентр произошедшего землетрясения находился у побережья префектуры Ямагата, очаг залегал на глубине около 14 км под дном Японского моря. Изначально сообщалось о магнитуде 6,8, затем ее оценка была понижена до 6,7. Сейсмологи также объявили об угрозе цунами высотой до 1 метра, однако на побережье был зафиксирован лишь незначительный подъем уровня приливных волн.

Железнодорожный транспорт в префектурах Ниигата и Ямагата работает в обычном режиме. Нарушенное электроснабжение также практически полностью восстановлено.

Напомним, прошлой осенью на японском острове Хоккайдо произошло мощное землетрясение магнитудой 6,6 балла, которое унесло жизни 30 человек и более сотни пострадали.

Мы также писали, о землетрясении магнитудой 6,0 в Японии сообщалось прошлым летом.

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Тег землетрясение, острова, магнитуда

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Интерфакс

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