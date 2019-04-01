Землетрясение произошло возле побережья Маврикия
Очаг подземных толчков залегал на глубине десять километров
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у побережья Республики Маврикий, расположенной в юго-западной части Индийского океана. Об этом сообщила Геологическая служба США.
Эпицентр землетрясения находился в 264 км к северо-востоку от города Порт-Матюрен. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км. Сведений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
Напомним, недавно землетрясение магнитудой 5,2 произошло в зоне Андаманских и Никобарских островов, союзной территории Индии в Бенгальском заливе. Эпицентр подземных толчков находился в 270 км восточнее Порт-Блэра — административного центра и крупнейшего города архипелага.
Кроме того, землетрясение магнитудой 5,7 баллов по шкале Рихтера произошло на западе Турции. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 236 км к юго-востоку от города Измир. Толчки исходили с глубины 27 км. В результате землетрясения были повреждены некоторые здания. Речь идет об около 50 повреждений. В некоторых районах провинции Денизли объявили предупреждение "не использовать электричество".
Также землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов индонезийского острова Хальмахера.
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