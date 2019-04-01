Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,19
30,55
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Землетрясение произошло возле побережья Маврикия

Вчера, 23:59

Очаг подземных толчков залегал на глубине десять километров

Фото: Pixabay
Землетрясение произошло возле побережья Маврикия //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/984/058/5c8984058e0b4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/984/058/5c8984058e0b4.jpg Другие страны Очаг подземных толчков залегал на глубине десять километров

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у побережья Республики Маврикий, расположенной в юго-западной части Индийского океана. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения находился в 264 км к северо-востоку от города Порт-Матюрен. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км. Сведений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Напомним, недавно землетрясение магнитудой 5,2 произошло в зоне Андаманских и Никобарских островов, союзной территории Индии в Бенгальском заливе. Эпицентр подземных толчков находился в 270 км восточнее Порт-Блэра — административного центра и крупнейшего города архипелага.

Кроме того, землетрясение магнитудой 5,7 баллов по шкале Рихтера произошло на западе Турции. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 236 км к юго-востоку от города Измир. Толчки исходили с глубины 27 км. В результате землетрясения были повреждены некоторые здания. Речь идет об около 50 повреждений. В некоторых районах провинции Денизли объявили предупреждение "не использовать электричество".

Также землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов индонезийского острова Хальмахера.

Смотрите видео: Разрушительное землетрясение всколыхнуло Японию:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Маврикий, землетрясение, эпицентр, индийский океан, магнитуда, очаги

Вы сейчас просматриваете новость " Землетрясение произошло возле побережья Маврикия". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Близ Филиппин сейсмологи зафиксировали сильное землетрясение

Вчера, 07:37

Магнитуда подземных толчков составила 5,6 балла

У Соломоновых островов произошло мощное землетрясение

31 марта, 07:13

Магнитуда подземных толчков составила 5,5 балла

В Греции произошло сильное землетрясение

30 марта, 23:47

Толчки были ощутимы даже в Афинах

В Индийском океане произошло мощное землетрясение

30 марта, 10:39

Магнитуда подземных толчков составила 6 баллов

В США произошло мощное землетрясение

29 марта, 19:02

Эпицентр подземных толчков располагался в 46 км к юго-востоку от города Адак

Возле Индии произошло сильное землетрясение

28 марта, 06:20

Землетрясение произошло возле Андаманских и Никобарских островов, союзной территории Индии в Бенгальском заливе

Катя Кищук показала голую грудь

Тайны бывшей жены Александра Серова

Дочь Юлии Началовой будет судиться из-за квартиры

5 неочевидных признаков, что женщина начинает стареть

Очень бесят: «покинутый» муж Регины Тодоренко набросился на жену

Имена, которыми ни в коем случае нельзя называть детей

Как изменились любимые актеры со времен своих первых ролей

Какие боли самые мучительные для человека? Ответ ученых

В озере на Дарницком массиве Киева нашли мертвую девушку

Как похудеть в области живота: 7 способов, которые работают
Загрузка...

Поменять оператора, но оставить за собой номер: как будет работать новшество мобильной связи

Вчера, 07:19

Услуга будет бесплатной, но номер нужно верифицировать по владельцу

Чего ждать в апреле: доплата для пенсионеров и конец лечению без деклараций

31 марта, 07:51

С апреля многодетные семьи будут получать ежемесячную доплату в размере 1626 грн

Права с чипом для водителей и регистрация авто в два раза дороже: МВД готовит реформу

31 марта, 07:38

В МВД готовят крупные изменения в работе сервисных центров

Тепло и сухо, но не везде: прогноз погоды в Украине на неделю

30 марта, 07:18

В понедельник, 1 апреля, осадков ждать не стоит, но с запада надвинется холодный фронт

У Зеленского показали данные параллельного подсчета голосов

Потап пришел на мероприятие с бывшей женой и игнорировал Настю

Три брака Ирины Алферовой: рукоприкладство первого мужа и измены