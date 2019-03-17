Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,72
30,18
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Землетрясение в Индонезии: из-за оползней погибли два человека

Сегодня, 15:12

Около 40 туристов из-за оползней оказались в "ловушке"

Фото: AFP
Землетрясение в Индонезии: из-за оползней погибли два человека //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/950/bf4/5c4950bf4a60b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/950/bf4/5c4950bf4a60b.jpg Другие страны Около 40 туристов из-за оползней оказались в «ловушке»

На индонезийском острове Ломбок из-за оползней, вызванных землетрясением, погибли два туриста. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на местные власти.

Как выяснилось, из-за оползней в "ловушке" оказались 40 туристов, посещавшие водопад на севере острова. Тело двоих из них уже нашли, еще троих удалось спасти. Еще одного из пострадавших госпитализировали. Отмечается, что большая часть туристов приехала из Малайзии.

Напомним, на индонезийском острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 5,5 баллов. Эпицентр подземных толчков находился в 48 километрах к северо-востоку от города Матарам, в котором проживают 318,6 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 23,6 километров.

Кроме того, в конце февраля 2019 года в центральной части индонезийского острова Суматра произошло мощное землетрясение магнитудой 5,3 балла. Кроме того, ранее на Индонезию из-за землетрясения магнитудой 7,4, которое произошло 28 сентября 2018 года, обрушилось разрушительное цунами. Жертвами стихии стали 2256 человек, еще более 10,6 тысяч получили ранения, а более 223 тысяч местных жителей вынуждены были покинуть свои дома.    

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Индонезия, землетрясение, оползни, погибшие, водопад

Вы сейчас просматриваете новость " Землетрясение в Индонезии: из-за оползней погибли два человека". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мощное землетрясение всколыхнуло Индонезию

Сегодня, 09:54

Магнитуда подземных толчков составила 5,5 баллов

На Филиппинах произошло мощное землетрясение

Вчера, 09:11

Магнитуда подземных толчков составила 5,5 баллов

На Тайване случилось землетрясение магнитудой 4,5

Вчера, 04:44

Сильное землетрясение всколыхнуло Филиппины

Вчера, 03:48

Очаг землетрясения залегал на глубине 100 км

Олег Винник впервые показал дом детства и свою семью

Ани Лорак взбудоражила сеть фото с отдыха

Исхудавшая Алла Пугачева заговорила о своей болезни (видео)

Степура "искренне желает смерти" журналисту Гордону

В Украине запретили сразу 18 препаратов киевского производителя

Военный эксперт: Путину указали на серьезную ошибку с Украиной

Боевики "ДНР" раскрыли данные о своих потерях в 2018 году

"Короче, тут болото": Шнуров высмеял Россию в новом стихе

Патриарх Кирилл выдаст Томос приходам Константинополя

В Киеве живет школьница с самыми длинными волосами в мире
Загрузка...

Дожди уходят и возвращаются: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:39

В понедельник, 18 марта осадки ожидаются только в Закарпатской, Львовской и Волынской областях

Не надеясь на государство: шесть способов накопить на пенсию в Украине

15 марта, 07:51

Как правильно насобирать на старость, чтобы не получать минималку

Почему стали строить меньше квартир и действительно ли они дорожают

15 марта, 07:39

В Луганской и Донецкой областях строятся только частники, а в Киеве квартиры самые тесные

Какую воду украинцам продают в бутылках и из автоматов: эксперимент "Сегодня"

15 марта, 07:19

В фасованной воде бактерий в пять раз больше нормы, а в автоматах продают "дистиллят"

Maruv назвала фаворита на Евровидении и объявила гастроли по РФ

Галкин снял на видео пение Аллы Пугачевой без фонограммы

7 красавиц-дочек, которые могут составить конкуренцию своим мамам