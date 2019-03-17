Землетрясение в Индонезии: из-за оползней погибли два человека

Около 40 туристов из-за оползней оказались в "ловушке"

Фото: AFP

Землетрясение в Индонезии: из-за оползней погибли два человека //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/950/bf4/5c4950bf4a60b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/950/bf4/5c4950bf4a60b.jpg 2019-03-17T15:12:00+02:00 Другие страны Около 40 туристов из-за оползней оказались в «ловушке»

На индонезийском острове Ломбок из-за оползней, вызванных землетрясением, погибли два туриста. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на местные власти.

Как выяснилось, из-за оползней в "ловушке" оказались 40 туристов, посещавшие водопад на севере острова. Тело двоих из них уже нашли, еще троих удалось спасти. Еще одного из пострадавших госпитализировали. Отмечается, что большая часть туристов приехала из Малайзии.

Напомним, на индонезийском острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 5,5 баллов. Эпицентр подземных толчков находился в 48 километрах к северо-востоку от города Матарам, в котором проживают 318,6 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 23,6 километров.

Кроме того, в конце февраля 2019 года в центральной части индонезийского острова Суматра произошло мощное землетрясение магнитудой 5,3 балла. Кроме того, ранее на Индонезию из-за землетрясения магнитудой 7,4, которое произошло 28 сентября 2018 года, обрушилось разрушительное цунами. Жертвами стихии стали 2256 человек, еще более 10,6 тысяч получили ранения, а более 223 тысяч местных жителей вынуждены были покинуть свои дома.

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