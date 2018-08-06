Землетрясение в Индонезии: туристов попросили не поддаваться панике

Сегодня, 13:45

Власти сообщили, что опасности для туристов на острове Бали нет

фото: AFP
фото: AFP

В Индонезии власти сообщили, что туристам не стоит подаваться панике в связи с землетрясением и следить за официальными сообщениями. Также отметили, что опасности для отдыхающих на острове Бали в данный момент нет. 

"Местные власти держат под контролем последствия землетрясения и просят туристов и жителей Индонезии не поддаваться панике и внимательно отнестись ко всем оповещениям со стороны Минтуризма Индонезии и Туристического управления острова Бали. Следить за обновлением официальных новостей можно на сайте Indonesia.travel. Для отдыхающих на острове Бали в данный момент никакой опасности нет", – говорится в сообщении местного министерства туризма.

В министерстве уточнили, что предупреждения об опасности цунами сняты, но сейсмологи продолжают тщательный мониторинг ситуации. Международные аэропорты Селапаранг (о. Ломбок) и Нгурах Рай (о. Бали) работают в штатном режиме.

Напомним, ранее сообщалось о более 90 погибших в результате землетрясения в Индонезии.

Как мы сообщали ранее, землетрясение на индонезийском острове Ломбок оценили в 7 баллов, а его эпицентр находился в 18 километрах к северо-востоку от района Северный Ломбок на глубине примерно 15 километров.

Больше всего землетрясение было ощутимо в столице острова – городе Матарам. Толчки также ощущались на соседнем острове Бали и в провинции Восточная Ява.

Это землетрясение стало уже вторым за последнюю неделю на острове Ломбок. 29 июля там было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4 баллаТогда погибли 16 человек, еще около 160 получили ранения. Были разрушены и повреждены сотни домов.
Индонезия, землетрясение, туристы, цунами
Источник:

Интерфакс

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