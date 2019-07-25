Землетрясение встряхнуло Японию
Эпицентр находился в соседней с Токио префектуре Тиба
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в четверг в центральной части Японии. По данным национального метеорологического управления, эпицентр находился в соседней с Токио префектуре Тиба, а очаг залегал на глубине 60 км.
О пострадавших или разрушениях информации не поступало, угрозы цунами объявлено не было.
Кроме того, землетрясение произошло ранее в Афинах, вызвав панику среди населения. Магнитуда подземного толчка составила 5,1-5,3.
Напомним, недавно землетрясение магнитудой 5,2 произошло в зоне Андаманских и Никобарских островов, союзной территории Индии в Бенгальском заливе. Эпицентр подземных толчков находился в 270 км восточнее Порт-Блэра — административного центра и крупнейшего города архипелага.
Как мы писали ранее, землетрясение магнитудой 5,7 баллов по шкале Рихтера произошло на западе Турции. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 236 км к юго-востоку от города Измир. Толчки исходили с глубины 27 км. В результате землетрясения были повреждены некоторые здания. Речь идет об около 50 повреждений. В некоторых районах провинции Денизли объявили предупреждение "не использовать электричество".
Смотрите видео: Разрушительное землетрясение всколыхнуло Японию:
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