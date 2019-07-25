Сделать стартовой
25,52
28,43
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Землетрясение встряхнуло Японию

25 июля, 02:24

Эпицентр находился в соседней с Токио префектуре Тиба

Фото: pexels.com

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в четверг в центральной части Японии. По данным национального метеорологического управления, эпицентр находился в соседней с Токио префектуре Тиба, а очаг залегал на глубине 60 км.

О пострадавших или разрушениях информации не поступало, угрозы цунами объявлено не было.

Кроме того, землетрясение произошло ранее в Афинах, вызвав панику среди населения. Магнитуда подземного толчка составила 5,1-5,3.

Напомним, недавно землетрясение магнитудой 5,2 произошло в зоне Андаманских и Никобарских островов, союзной территории Индии в Бенгальском заливе. Эпицентр подземных толчков находился в 270 км восточнее Порт-Блэра — административного центра и крупнейшего города архипелага.

Как мы писали ранее, землетрясение магнитудой 5,7 баллов по шкале Рихтера произошло на западе Турции. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 236 км к юго-востоку от города Измир. Толчки исходили с глубины 27 км. В результате землетрясения были повреждены некоторые здания. Речь идет об около 50 повреждений. В некоторых районах провинции Денизли объявили предупреждение "не использовать электричество".

Смотрите видео: Разрушительное землетрясение всколыхнуло Японию:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Япония, землетрясение, магнитуда, Землетрясение в Украине

Вы сейчас просматриваете новость " Землетрясение встряхнуло Японию". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На юге Ирана произошло мощное землетрясение

23 июля, 07:28

Магнитуда подземных толчков составила 5,4

В Индонезии произошло мощное землетрясение

22 июля, 14:08

Данные о разрушениях, пострадавших и угрозе цунами не поступали

Новой Зеландией "прокатилось" землетрясение

22 июля, 08:45

Землетрясение почувствовали около 4 тысяч человек

Столицу Греции встряхнуло сильное землетрясение

19 июля, 15:11

По словам очевидцев, было ощущение, что поднимается пол и двигаются стены дома

Около острова Гуам произошло землетрясение магнитудой 5,6

17 июля, 02:42

Эпицентр подземных толчков находился примерно в 100 км к югу от населенного пункта Меризо

Бали всколыхнуло мощное землетрясение: разрушены школы и отель

17 июля, 01:15

Пять человек пострадали в муниципалитете Бали, а еще двое в муниципалитете Джембрана

Как будут расти тарифы на газ для населения: прогноз Нацбанка

Новый сверхскоростной поезд испытали в Японии

В Симпсонах был предсказан финал Игры престолов

Регина Тодоренко опубликовала фото в свадебном платье

Пластические хирурги научились делать кубики пресса

Всевидящая камера – Insta360 One

Fitbit представила новые фитнес-трекеры и смарт-часы

Windows 10 станет более красочной

Как будут расти тарифы на газ для населения: прогноз Нацбанка

Новый сверхскоростной поезд испытали в Японии

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР

Грустная судьба чудесных советских актрис

Без казака, вил и Яроша: кого из давно привычных лиц не будет в новой Верховной Раде

Вчера, 07:51

Раду ожидает обновление элит и "9-й вал" социальных ожиданий

"Украинцы, которые жалуются на бедность, не были в реально бедных странах": интервью с Ольгой Купец

Вчера, 07:37

"Когда я вернулась в Украину, я себе сказала – никогда в жизни я не буду называть нашу страну бедной", – рассказывает экономист

Гибель Boeing МН-17: как продвигается расследование и меняется ли поведение России

Вчера, 07:11

РФ не признала вину в падении Boeing, но якобы готова выплатить компенсации негласно

Пенсия и льготы уходят в онлайн: когда заработает новая система господдержки граждан

23 июля, 07:37

Пенсию и льготы можно будет оформить не выходя из дома

9 признаков того, что у тебя передозировка кофеином

Энергетика черного цвета – носить или нет?

The International 2019 пройдет в Шанхае с 20 по 25 августа
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь