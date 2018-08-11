Жара в Австралии угрожает гибелью тысяч кенгуру

Лето 2018 года уже признано одним из самых жарких в истории страны

Пока вся Европа изнывает от аномальной жары, погода доставляет хлопот и на другом конце света – в Австралии.

Как сообщает Independent, потоки разгоряченного воздуха спровоцировали сильную засуху, что оказывает катастрофическое воздействие на сельское хозяйство и местных фермеров.

Австралийское Бюро метеорологии уже нарекло лето 2018 года вторым по жаре за все время измерений в стране. Будущей осени прочат статус самой сухой и теплой в истории.

В особенности тяжелая ситуация сложилась в штатах Квинсленд и Новый Южный Уэльс, где дождь в последний раз проходил несколько недель назад. В связи с этим скот буквально стало негде выпасать. Многие фермеры вынуждены сокращать поголовье скота из-за нерентабельности.

Местные заводчики скота показали видео, как изнемогающие от жажды коровы надеются добраться до живительной влаги.

Стихия представляет угрозу также и дикой природе. В частности, министр земледелия Найл Блэр предупреждает, что, если не взять ситуацию под контроль, может произойти катастрофа и десятки тысяч кенгуру погибнут.

Фермерам, которые оказались под воздействием засухи, австралийское правительство уже предложило субсидии до тех пор, пока погода не нормализируется.

Как сообщалось, ученые назвали причину жары, охватившей планету.

В то же время жертвами погоды в Испании этим летом стали уже девять человек.

Кроме того, рекордная жара приходила в Австралию и зимой – 47 градусов зафиксировали в Сиднее в январе.