Ждет ли лидеров Ирана судьба Каддафи: эксперты дали ответ

Тегеран охвачен протестами - к каким последствиям это может привести

Фото: twitter.com/matthewd556

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Из-за сбитого украинского авиалайнера под Тегераном иранскую столицу охватила новая волна антиправительственных демонстраций.

Активисты выступают против волны дезинформации, которую распространяли власти страны в первые дни после трагедии, и требуют наказать виновных.

Эксперты рассказали сайту "Сегодня", стоит ли на этом фоне рассчитывать на революцию либо на добровольную отставку нынешнего теократического руководство страны.

"Конечно, протестующим в Иране, учитывая общественно-политическую ситуацию и "прочность" режима, который управляет страной уже много десятилетий, вряд ли удастся добиться отставок каких-то высокопоставленных чиновников. Другой вопрос, что это может поднять протестное движение вообще", – отметил эксперт Украинского института международной политики Ростислав Томенчук.

Вскоре после начала протестов стало известно о погибших среди демонстрантов – Томенчук считает, что это может обострить обстановку и изменить повестка протестов. В таких случаях протестующие обычно "выдвигают уже не те требования, с которыми выходили вначале, а нарушения прав человека".

"Это общая логика протестов. Но говорить о том, что власть сейчас уйдет в отставку? Это вряд ли", – резюмирует эксперт.

Об общей причине протестных настроений в Иране рассказал военный журналист, эксперт во Ближнему Востоку Вадим Нанинец, назвав такие настроения среди населения страны довольно сильными.

"Кому понравится сорок лет жить под санкциями. Они тоже хотят красивой жизни, а все финансовые ресурсы там почти по-путински оказались в руках силовиков – того же Корпуса стражей и т.д. Маленький штрих: страна огромная, а послать на войну некого", – говорит Нанинец.

Он напомнил о том, что после начала гражданской войны в Сирии иранцы не особо поспешили идти туда воевать. По словам эксперта, Тегеран "воюет наемными афганцами".

"Да, свою родину они защищать будут. Но шабашить на чужих авантюрах – нет. Так что либеральный запрос там есть. Стоит обратить внимание на то, как студенты отказались топтаться по флагам США и Израиля", – напомнил Нанинец о случае на одном из протестов.

Более подробно об этом вы можете узнать в специальном материале "Протесты в Иране: будет ли революция и при чем тут США" на сайте "Сегодня".

Напомним, Boeing-737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из международного аэропорта Тегерана 8 января. На борту находились 176 человек – все они погибли, включая 11 граждан Украины. Ответственность за случившееся взяли на себя Вооруженные силы Ирана – Корпус стражей исламской революции.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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