"Ждете, что я стану на колени?": Лукашенко жестко обратился к оппозиции

Президент Беларуси Александр Лукашенко после того, как проголосовал, заявил, что готов после выборов к диалогу с оппозицией, однако пригрозил – если будут провокации, то и реакции последует соответствующая.
Об этом он сказал журналистам на избирательном участке, передает БЕЛТА.
Он предупредил, что лучше не пытаться свергнуть власть.
"Если вы просто высказываете свою позицию или позицию кого-то и там видно, что это Петров, Сидоров, Иванов, я это приветствую. Я готов с вами лично вести диалог. Если вы тенденциозно начинаете себя вести, я тоже это вижу и отношение соответствующее. А если вы провоцируете, получите в ответ то же самое. Вы что, хотите пытаться свергнуть власть, сломать что-то, уколоть, оскорбить (как это вы делали вначале больше, а сейчас меньше) и ждете, что я или кто-то перед вами станет на колени и будет целовать их и песок, по которому вы бродили? Не будет этого. Ведите себя по закону, и у нас претензий к вам не будет. Вы хотите, чтобы я ввергнул страну в хаос? Так вы же меня потом истопчите и будете правы, потому что я не защитил, в том числе вас и вашу семью. Я хочу, чтобы было спокойно, чтобы мы с вами вели диалог, если он есть. И если вы способны что-то сделать для страны, я вам создам все условия, чтобы вы работали на страну. Если вы будете бороться против страны, пытаться даже в каких-то мельчайших вещах ввергнуть страну в хаос и дестабилизировать, вы получите мгновенный от меня ответ. Это же мои конституционные полномочия", – сказал Лукашенко.
Как сообщали новости "Сегодня", 8 августа в Минске начали задерживать участников акции оппозиции. Омоновцы посадили в автозак одного из активистов и увезли. Также стало известно, что в Минске задержали еще одного члена штаба главной соперницы Лукашенко.
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