Жертвами авиаудара в Восточной Гуте стали более 60 человек

Еще сотни человек получили ранения

В результате авиаудара по Восточной Гуте самолетов РФ и авиации режима президента Сирии Башара Асада погиб 61 человек, сотни людей были ранены. Об этом сообщает издание "Анадолу".

"В результате авиаудара ВВС режима Башара Асада и ВКС России по рынку в осажденном пригороде Дамаска Восточной Гуте погиб по меньшей мере 61 человек, сотни человек получили ранения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в Восточной Гуте из-за непрекращающихся бомбардировок спасатели не могут извлечь из-под завалов разрушенных зданий раненых и тела погибших.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Из Восточной Гуты массово бегут местные жители

Напомним, первая гуманитарная пауза также была сорвана боевиками.

Ранее сообщалось об обстреле боевиками гуманитарного коридора в Восточной Гуте. В Управлении гражданской обороны пригорода Дамаска сообщили в свою очередь об артиллерийском обстреле ряда районов Восточной Гуты.

Известно, что президент РФ Владимир Путин распорядился ввести пятичасовые "гуманитарные паузы" в Гуте, которые начали действовать во вторник, 27 февраля.

Режим тишины будет действовать ежедневно с 9:00 до 14:00. Это позволит гражданским покинуть район, который в последние дни жестоко бомбили сирийские правительственные силы, поддерживаемые РФ.