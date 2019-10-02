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Жертвами наводнений в Индии и Пакистане стали более 160 человек

2 октября, 01:57

В этом сезоне муссонов в стране было самое большое количество осадков с 1994 года

/ Фото: AFP

В результате наводнений в Индии и Пакистане погиб по меньшей мере 161 человек.

Об этом сообщает Anadolu.

Сообщается, что по данным индийских СМИ, власти эвакуировали тысячи людей в более безопасные места после проливных дождей и наводнений, вызвавших опустошение в некоторых частях страны.

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По словам представителя индийского метеорологического департамента, в этом сезоне муссонов в стране было самое большое количество осадков с 1994 года.

Видео и фотографии, опубликованные в индийских СМИ, показывают, что паводковые воды наводнили дома, магазины, больницы, школы и повлияли на нормальную жизнь местных жителей.

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Ранее сообщалось, что на северные штаты Индии обрушились мощные муссонные ливни. Из-за наводнений и оползней погибли не менее 127 человек.

Напомним, в конце июня в Южную Азию пришел муссон, который стал одним из самых сильных за последние десять лет. Проливные дожди с грозами вызвали проблемы с транспортным сообщением, обрушение зданий и многочисленные несчастные случаи в разных регионах страны.

В частности, в западном индийском штате Махараштра из зоны затопления были эвакуированы 130 тыс. человек. Особенно пострадали округа Колхапур и Сангли. Местные власти обратились за помощью к военным для проведения эвакуации жителей пострадавших регионов.

Кроме того, мы сообщали, что в основном за последнее время муссонные ливни поразили юг страны и западное побережье. В некоторых областях указанных штатов был объявлен наивысший уровень опасности, отменены занятия в школах.

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Индия Пакистан жертвы наводнение

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