Жесткие столкновения в Бейруте: количество пострадавших резко увеличилось

Накануне было почти 500 раненых, но спустя несколько часов их стало гораздо больше

В столице Ливана Бейруте продолжаются противостояния военных с гражданами. Солдаты вытеснили протестующих из здания Министерства иностранных дел, но в результате столкновений количество пострадавших увеличилось до 728 человек, среди них и силовики.

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Об этом сообщает ТАСС.

Отметим, что накануне сообщалось о 490 пострадавших, но их количество уже достигло 728, и это минимум, может быть и больше. Также силовикам удалось задержать 19 активистов.

Как известно, после мощного взрыва в порту Бейрута, который уничтожил половину города, начались масштабные антиправительственные акции протеста, переросшие в беспорядки. Лидер оппозиционной партии "Катаиб" Сами Жмайель обвинил правящую коалицию в коррупции и требовал проведения досрочных выборов и независимого расследования взрыва. В результате беспорядков протестующие даже заняли на какое-то время здание МИДа.

По делу о взрыве уже задержаны два десятка чиновников – под домашний арест попала вся администрация порта. Под следствие попали как действующие, так и бывшие сотрудники морской гавани, отвечавшие за хранение и охрану опасных материалов на территории порта. Читайте все подробности о взрыве в Бейруте с фото и видео.

Видео: Reuters

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Все подробности в спецтеме Мощный взрыв в Бейруте

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