Українська
$ 27,68
32,8
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Жесткие столкновения в Бейруте: количество пострадавших резко увеличилось

9 августа, 08:03

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Накануне было почти 500 раненых, но спустя несколько часов их стало гораздо больше

В столице Ливана Бейруте продолжаются противостояния военных с гражданами. Солдаты вытеснили протестующих из здания Министерства иностранных дел, но в результате столкновений количество пострадавших увеличилось до 728 человек, среди них и силовики.

Реклама

Об этом сообщает ТАСС.

Отметим, что накануне сообщалось о 490 пострадавших, но их количество уже достигло 728, и это минимум, может быть и больше. Также силовикам удалось задержать 19 активистов.

В тренде
Слезы, флаги, белый гроб: как в Бейруте хоронят жертв взрыва, опубликованы трогательные фото

Как известно, после мощного взрыва в порту Бейрута, который уничтожил половину города, начались масштабные антиправительственные акции протеста, переросшие в беспорядки. Лидер оппозиционной партии "Катаиб" Сами Жмайель обвинил правящую коалицию в коррупции и требовал проведения досрочных выборов и независимого расследования взрыва. В результате беспорядков протестующие даже заняли на какое-то время здание МИДа.

По делу о взрыве уже задержаны два десятка чиновников – под домашний арест попала вся администрация порта. Под следствие попали как действующие, так и бывшие сотрудники морской гавани, отвечавшие за хранение и охрану опасных материалов на территории порта. Читайте все подробности о взрыве в Бейруте с фото и видео.

Видео: Reuters
Реклама

Все подробности в спецтеме Мощный взрыв в Бейруте

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Ливан протесты бейрут взрыв в Бейруте
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Жемчужина Египта: что предлагают украинцам лучшие отели Шарм-эль-Шейха
Жемчужина Египта: что предлагают украинцам лучшие отели Шарм-эль-ШейхаДругие страны
Взрыв в Бейруте: все подробности трагедии в порту (фото, видео)
Взрыв в Бейруте: все подробности трагедии в порту (фото, видео)Другие страны
Избиение украинской топ-модели в Турции: владелец пляжа сделал заявление
Избиение украинской топ-модели в Турции: владелец пляжа сделал заявлениеДругие страны
Бывший кандидат в президенты Беларуси сбежал в Украину
Бывший кандидат в президенты Беларуси сбежал в УкраинуПолитика
В пять раз смертоносней коронавируса: Гейтс назвал главную угрозу для человечества
В пять раз смертоносней коронавируса: Гейтс назвал главную угрозу для человечестваСША
Если в Беларуси победит оппозиция, то надо ждать прямой войны со стороны России: интервью с Романом Безсмертным
Если в Беларуси победит оппозиция, то надо ждать прямой войны со стороны России: интервью с Романом БезсмертнымУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять