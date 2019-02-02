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Жители Венесуэлы не боятся гражданской войны — Гуайдо

Вчера, 20:38

Подавляющее большинство венесуэльцев хотят перемен

Хуан Гуайдо
Хуан Гуайдо. Фото: AFP
Жители Венесуэлы не боятся гражданской войны — Гуайдо //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/5e3/6ac/5c55e36ac9850.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/5e3/6ac/5c55e36ac9850.jpg Другие страны Подавляющее большинство венесуэльцев хотят перемен

Выступая в Каракасе на антиправительственном митинге в субботу, 2 февраля, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо завил, что 90% жителей страны хотят перемен. 

"Здесь никто не боится гражданской войны, потому что 90% страны хочет перемен. Никто в Венесуэле не готов жертвовать собой ради диктатора, который не может предложить народу никаких решений", — заявил Гуайдо.

Политик также добавил, что антиправительственные протесты будут продолжаться. "Это движение не остановить. И они еще думали, что остановят нас с помощью запугивания", — сказал он, призвав вооруженные силы страны перейти на его сторону и принять международную гуманитарную помощь. 

Кроме того, Гуайдо поприветствовал обращение генерала ВВС Венесуэлы Франсиско Эстебана Янеса Родригеса, который признал Гуайдо исполняющим обязанности президента страны.

"Любому служащему, который перейдет на сторону конституции, мы будем рады", — сказал политик, обращаясь на митинге к своим сторонникам.

Ранее сообщалось о том, что по мнению Турции, признание Гуайдо президентом Венесуэлы приведет к гражданской войне.

Отметим, лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо не исключает возможности военного вмешательства США в ситуацию в республике, однако называет его нежелательным.

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Тег Венесуэла, гражданская война, Гуайдо

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ТАСС

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