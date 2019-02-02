Жители Венесуэлы не боятся гражданской войны — Гуайдо

Подавляющее большинство венесуэльцев хотят перемен

Хуан Гуайдо. Фото: AFP

Жители Венесуэлы не боятся гражданской войны — Гуайдо //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/5e3/6ac/5c55e36ac9850.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/5e3/6ac/5c55e36ac9850.jpg 2019-02-02T20:38:17+02:00 Другие страны Подавляющее большинство венесуэльцев хотят перемен

Выступая в Каракасе на антиправительственном митинге в субботу, 2 февраля, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо завил, что 90% жителей страны хотят перемен.

"Здесь никто не боится гражданской войны, потому что 90% страны хочет перемен. Никто в Венесуэле не готов жертвовать собой ради диктатора, который не может предложить народу никаких решений", — заявил Гуайдо.

Политик также добавил, что антиправительственные протесты будут продолжаться. "Это движение не остановить. И они еще думали, что остановят нас с помощью запугивания", — сказал он, призвав вооруженные силы страны перейти на его сторону и принять международную гуманитарную помощь.

Кроме того, Гуайдо поприветствовал обращение генерала ВВС Венесуэлы Франсиско Эстебана Янеса Родригеса, который признал Гуайдо исполняющим обязанности президента страны.

"Любому служащему, который перейдет на сторону конституции, мы будем рады", — сказал политик, обращаясь на митинге к своим сторонникам.

Ранее сообщалось о том, что по мнению Турции, признание Гуайдо президентом Венесуэлы приведет к гражданской войне.

Отметим, лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо не исключает возможности военного вмешательства США в ситуацию в республике, однако называет его нежелательным.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Жители Венесуэлы не боятся гражданской войны — Гуайдо". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...