Жуткая находка в Сирии: обнаружена новая братская могила жертв ИГИЛ

Некоторые покойники были одеты в оранжевые комбинезоны, которые носили заложники "Исламского государства"

Фото: REUTERS/Aboud Hamam.

Около сирийского города Ракка, которое некогда было самопровозглашенной столицей террористов из группировки "Исламское государство", обнаружили жуткую находку – братскую могилу с сотнями жертв боевиков.

Ссылаясь на местные власти и данные неправительственной организации "Сирийская обсерватория прав человека", агентство AFP сообщает, что в захоронении покоятся тела около 200 человек.

При этом пять покойников были одеты в оранжевые комбинезоны, которые носили заложники "Исламского государства".

Иных подробностей агентство не приводит.

Напомним, что одно из самых массовых захоронений жертв террористов было обнаружено в окрестностях Ракки в феврале – в братской и отдельных могилах находились тела более 3500 человек, которых казнили джихадисты. Тела были неопознаны, и среди них может быть очень много иностранцев, которые числятся, как пропавшие без вести.

Как мы уже писали, в марте исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан проинформировал президента Дональда Трампа о том, что территория Сирии полностью освобождена от террористической группировки "Исламское государство".

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