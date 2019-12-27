Жуткое крушение в Казахстане: среди жертв – известная журналистка

Девушка думала отложить перелет, но решила встречать Новый год с друзьями и родными

Одной из 15 человек, погибших в результате авиакатастрофы лайнера Bek Air в Казахстане, оказалась журналистка Дана Круглова.

35-летний выпускающий редактор сайта "Информбюро Казахстан" собиралась отложить полет из-за запланированных рабочих встреч, но в итоге, все равно, решила лететь, чтобы встретить Новый год с родителями.

Об этом рассказала в интервью "Сегодня" коллега Кругловой, Ульяна Фатьянова.

"У нее в Нур-Султане – семья, родители. У нее здесь (в Алматы) были запланированы встречи, буквально завтра должно было быть мероприятие, ее очень сильно просили остаться, но она выбрала новогодние праздники… К сожалению", – заявила Фатьянова.

Напомним, авиакатастрофа произошла в ночь на пятницу, 27 декабря. По предварительным данным, при взлете из Алматы в Нур-Султан самолет дважды задел хвостом ВПП, потерял высоту и врезался в бетонное ограждение и двухэтажное здание.

В результате крушения погибли 15 человек и более 60 получили ранения. Состояние шести пострадавших оценивается как крайне тяжелое, еще шести человек — как тяжелое. Среди пострадавших оказались и граждане Украины – их с травмами позвоночника доставили в больницу города Алматы. Жизням украинцев ничего не угрожает.

Сайт "Сегодня" ведет онлайн, в котором публикует главные новости об авикатастрофе, выкладывает фото и видео с места событий.

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