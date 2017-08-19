"Иловайский котел" три года спустя: итоги расследований и суды

События августа 2014 года в районе города Иловайск Донецкой области стали одними из наиболее ожесточенных эпизодов противостояния на Донбассе. Боевые действия и выход из окружения привели к массовой гибели украинских военных. Спустя три года, в августе 2017 года, Генеральная прокуратура Украины отчиталась о результате расследования событий "Иловайского котла".

Разрушения в Иловайске после котла. Фото: соцсети

Официально

Как заявляют в ГПУ, массовая гибель украинских военных и потеря вооружения и техники в Иловайске непосредственно связаны с вторжением на территорию Донецкой области Вооруженных сил Российской Федерации, которое произошло 23-24 августа 2014 года. При этом следствие выделяет несколько факторов, которые тоже оказали влияние на ситуацию – низкий уровень боеготовности и боеспособности Вооруженных сил Украины, многочисленные факты дезертирства и невыполнения приказов военными, а также некоторые ошибки руководства АТО во время планирования и проведения военных операций.

Как развивались события

Как сообщают в ГПУ, 11 августа 2104 года руководство АТО издало приказ, для выполнения которого командование сектора "Б" разработало план, включавший в себя блокирование и зачистку от незаконных вооруженных формирований города Иловайск. К его выполнению были привлечены и силы отдельных добровольческих батальонов. Военные должны были зачистить город и взять под контроль северные окраины города Макеевка.

Перед этим, 24 июля 2014 года, в военном руководстве сообщили, что боевики на востоке Украины перебрасывают бронированную технику в Горловку и Иловайск. Освобождение Иловайска и Первомайска было начато 30 июля. Однако все возможности огневого поражения применить было невозможно, так как в городах были мирные жители. Кроме того, руководство отрапортовало об успешном продвижении армии и "панике среди боевиков".

"Понимая, что проигрывают, они пытаются применять фашистскую тактику "выжженной земли" и террора против мирного населения, чтобы снизить сопротивление местных жителей", – отмечалось в сводке военных.

Более пристальное внимание на Иловайск, учитывая активные боевые действия на многих направлениях на Донбассе, было обращено 10 августа. 19 августа украинским военным удалось прорваться в центр Иловайска и даже поднять украинский флаг. Боевики всячески пытались удержать контроль над городом.

"Его (Иловайска, – ред.) взятие армией будет означать для "ДНР" потерю коммуникаций. А военные смогут еще больше сжать кольцо вокруг Донецка и открыть себе путь на Зугрэс и Харцызск. Ныне украинские силы контролируют две трети города. Вчера вечером о выходе из боя из-за потерь объявил батальон "Донбасс", который двое суток штурмовал Иловайск. У них четверо погибших... Есть потери и среди бойцов батальона "Шахтерск", – двое бойцов погибли. Около полуночи журналист Макс Левин написал в Facebook: "бои продолжаются," жители Донбасса: "закрепились на позициях, их отовсюду обстреливают из тяжелой техники, нужна подмога. А бойцы батальонов "Азов" и "Днепр" покинули Иловайск", – говорилось в новостных сводках за 20 августа 2014 года.

21 августа в СНБО заявили, что армия контролирует две трети территории города. Зато в пресс-штабе боевиков, наоборот, в тот день сообщили, что Иловайск снова за ними.

Иловайск после боев. Фото: соцсети

Как сообщают сейчас в ГПУ, в третьей декаде августа 2014 года руководство ВС РФ организовало прямое вторжение российских подразделений на территорию Донецкой области с одновременными артиллерийскими обстрелами позиций ВС Украины из России. Самое масштабное вторжение состоялось в ночь с 23 на 24 августа 2014 года – силы ВС РФ состояли из девяти батальонно-тактических групп. По данным ГПУ, это было 3500 человек личного состава, до 60 танков, до 320 БМД (БМП), до 60 гранат, до 45 минометов, пять ПТРК. Тактические знаки на технике были сняты или замаскированы, взамен – нанесены знаки украинских подразделений. По данным ведомства, соотношение сил военных Украины относительно ВС РФ и представителей так называемых "ДНР" и "ЛНР" составляло: личный состав – 1 к 18, танки 1 к 11, бронетехника 1 к 16, артиллерия – 1 к 15, "Грады" – 1 к 24.

В то же время вдоль восточного участка границы Украины группировка сил ВС РФ насчитывала 35 батальонно-тактических и ротно-тактических групп, не менее 45 100 военнослужащих, до 160 танков, 1360 БМП (БТР), 350 единиц артиллерии, 130 единиц реактивных систем залпового огня, 192 боевых самолета, 137 вертолетов. Угроза вторжения вдоль всей российско-украинской границы не позволила ВСУ одновременно оборонять все опасные участки из-за недостаточного количества сил, отмечается в отчете ГПУ.

Из-за вторжения российских военных 24-25 августа 2014 года и их движения в сторону Иловайска, украинские военные, которые там находились – батальоны "Днепр-1", "Миротворец", "Свитязь", "Херсон", "Ивано-Франковск", "Донбасс" и силы сектора "Б" – попали в окружение.

Между руководством АТО и представителями Генерального штаба ВС РФ начались переговоры о предоставлении гарантии безопасных гуманитарных коридоров для выхода военных из окружения. 29 августа президент России Владимир Путин обратился к вооруженным формированиям на Донбассе с призывом освободить из окружения украинских военных. Заявление было опубликовано на официальном сайте Кремля. Путин называл адресатов "ополчением Новороссии" и констатировал, что "они достигли успехов в борьбе с украинскими военными". Он также попросил боевиков "пожалеть солдат". После этого обращения один из лидеров боевиков Александр Захарченко заявил о готовности предоставить гуманитарный коридор, однако выдвинул украинским военным ультиматум – нужно сдать все тяжелое вооружение.

Дополнительной гарантией безопасного выхода должны были стать трое захваченных в плен российских десантника, по которым была договоренность передать их представителям Вооруженных Сил РФ после выхода из окружения. Однако, во время выхода колонны украинских военных были расстреляны из тяжелого вооружения.

По официальным данным ГПУ, тогда погибли 366 украинских военнослужащих, 429 получили ранения разной степени тяжести, 300 – попали в плен. Материальный урон от потери вооружения и техники составил почти 300 миллионов гривен.

На месте трагедии осталось много сожженной техники.Фото: ukropnews.com ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Ад в "Иловайском котле": как развивались события и кто виновен в самой массовой гибели украинских военных

На основании собранных доказательств о подозрении сообщили первому замначальника Генштаба Вооруженных сил РФ Николаю Богдановскому. Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины ( ч.3 ст. 110 УК Украины), ведении агрессивной войны (ч. 2ст. 437 УК Украины) и нарушении законов войны (ч.2 ст. 438 УК Украины). Богдановский непосредственно осуществлял командование и контроль подразделений армии РФ при вторжении в Украину.

Кроме того, по результатам расследования агрессивной войны РФ против Украины на сегодня открыты уголовные производства в отношении 89 человек, в том числе 43 россиянина, среди которых 20 должностных лиц, в том числе 11 человек из числа руководства Вооруженных сил России – министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и еще 9 генералов. Украинский суд дал разрешение на их арест.

"В суд направлен 41 обвинительный акт по 45 лицам. Приговорами украинских судов 25 человек уже осуждены, в том числе девять граждан РФ, в том числе три военнослужащих ВС РФ", – отметили в ГПУ.

По результатам следствия в период с 2016 по 2017 год к уголовной ответственности за ведение агрессивной войны против Украины и другие военные преступления привлечены 55 человек, в том числе 32 гражданина Российской Федерации. В суд направлено 32 обвинительных акта в отношении 33 лиц (из них 12 граждан РФ). Приговорами судов в течение 2016 года и І полугодия 2017 года 22 человека уже осуждены (восемь из них – граждане РФ).

Более того, Главная военная прокуратура передала информацию о собранных доказательствах совершения военных преступлений (в том числе убийства украинских военных в районе г. Иловайск) в офис прокурора Международного уголовного суда для решения вопроса об открытии уголовного производства. Также доказательства прокуратуры предоставлены Министерству иностранных дел и Министерству юстиции Украины для использования в Международном суде ООН и Европейском суде по правам человека при рассмотрении исков против Российской Федерации.