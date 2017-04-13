Пашинский о пожаре в Балаклее: Украина потеряла боеприпасов на 1 млрд долларов

В результате масштабного пожара на военном складе в Балаклее Харьковской области Украина потеряла боеприпасов на 1 млрд долларов.

Об этом в эфире "5 канала" сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский.

"В чем трагедия Балаклеи? Лежали десятки тысяч боеприпасов боеспособных и десятки тысяч боеприпасов небоеспособных. Когда пошла эта цепная реакция, мы потеряли на 1 млрд долларов боеприпасов. Это недопустимо, потому что мы не такая богатая страна, которая может себе допустить", – сказал он.

Сергей Пашинский также отметил, что после развала Советского Союза Украина унаследовала миллионы тонн боеприпасов. Некоторые из них уже не пригодны, и их нужно уничтожить.

"Надо четко выделить и те, что нам нужны, хранить в специальных бетонных хранилищах с системами пожаротушения. А для тех, которые не нужны, должна быть специальная программа для их дальнейшего уничтожения ", – отметил Пашинский.

Напомним, в ночь на четверг, 23 марта, в Балаклее (Харьковская область) на одном из крупнейших в Украине складе боеприпасов произошел взрыв, за которым последовал пожар и цепная детонация боеприпасов.

Глава Минобороны Степан Полторак заявил, что по имеющимся предварительным выводам причиной пожара и взрывов боеприпасов на складах была диверсия. "Одна из версий, это диверсия. В том числе, и сбрасывание взрывного устройства с БПЛА", – сказал Полторак.

Позже СБУ квалифицировала ЧП в Балаклее как диверсию.