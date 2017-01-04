ВСУ рассчитывают на улучшение сотрудничества с Пентагоном – Минобороны

Вооруженные силы Украины (ВСУ) рассчитывают на улучшение сотрудничества с Пентагоном. Об этом заявил глава Минобороны Степан Полторак в интервью "5 каналу", передает телеканал "112 Украина".

"Те встречи, которые я проводил в конце года свидетельствуют о том, что Украина остается в плоскости интересов по построению в нашей стране демократического общества со стороны США и наша дружная, конструктивная работа с министерством обороны США будет продолжена... Помощь, которую они оказывали, будет продолжена. Я думаю, что свидетельством этого является как раз прибытие в Украину сенатора Маккейна, который был в конце года и те вопросы, которые мы проговаривали были чрезвычайно конструктивными и мы убеждались в том, что эта работа будет продолжена, работа по улучшению нашего сотрудничества с министерством обороны США", – рассказал Полторак.

Напомним, глава Минобороны Степан Полторак назвал число российских войск на Донбассе.