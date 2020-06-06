Цены, зарплаты, надбавки, новые монеты: что изменилось за неделю

Почему украинцы предпочитают подержанные автомобили новым и как власти выплачивают врачам обещанные надбавки – читайте ТОП-5 экономических новостей уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

Почему Украину завалили импортной картошкой

Украина в начале 2020 года импортировала рекордное количество картофеля. Овощ пришлось активно везти из-за границы по причине неурожая картошки в 2019 году, который еще тогда вдвое повысил закупочные цены на украинскую картошку.

"То, что Украина в этом сезоне импортировала сумасшедшие объемы картофеля, это правда. Из-за того, что у нас не было урожая в прошлом году. С начала сезона, то есть с июля 2019 года, по апрель 2020-го было завезено почти 400 тысяч тонн картофеля. А за год, с июля по июль, объем импорта составит около полумиллиона тонн. Это действительно беспрецедентная ситуация. Потому что в предыдущие годы мы импортировали только 4-5 тыс. тонн картофеля в год и преимущественно семенного", – рассказывает руководитель департамента аналитики рынка "Шувар" Татьяна Гетьман.

Эксперт также признала: в этом году Украина закупала картошку, где только можно: и в Европе, и в Азии.

"Несмотря на большой объем импорта, цены на картошку не снижаются. На сегодняшний день оптовые цены держатся на уровне 9-11 грн за килограмм. И на украинскую, и на импортную картошку. Это рекордно высокая цена. И несмотря на то что завозится много, цена не падает. Это говорит только о том, что внутреннего продовольствия недостаточно. Нет такого, что мы завозим по 11 грн, например, голландскую, а украинский фермер не может продать по 2 грн. Нет, он тоже продает по такой же высокой цене. Если бы у украинского фермера было достаточно картошки, мы бы ее не импортировали. Импорт картофеля увеличивается только тогда, когда нашей продукции недостаточно", – говорит Гетьман.

10 гривен в Украине стали монетой и вошли в оборот

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В конце 2019 года в Украине ввели в обращение монету 5 гривен, а с 3 июня в кошельках украинцев начали появляться и металлические 10 гривен. Как ожидает Национальный банк Украины (НБУ), новая "десятка" постепенно заменит бумажные банкноты того же номинала.

Фото: пресс-центр НБУ

"Национальний банк Украины 3 июня 2020 года ввел в обращение монеты номиналом 10 гривен. С сегодняшнего дня оборотные 10-гривневые монеты являются действительным платежным средством на территории Украины. Ими можно свободно расплатиться в торговой сети или осуществлять операции в банках", – сообщила пресс-служба НБУ.

Новая "десятка" небольшая по размеру: ее диаметр составляет 23,5 мм, вес – 6,4 грамма. Она изготовлена ​​из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем. Но в НБУ утверждают, что из-за своего дизайна и габаритов она существенно отличается от оборотных монет номиналом 1, 2 и 5 гривен.

Цены на ягоды и фрукты в Украине взлетели до исторических рекордов

Цены на фрукты и ягоды на рынке Украины находятся на исторически высоких уровнях, и главная причина – неблагоприятные погодные условия, которые нанесли вред садовым деревьям. Об этом сообщают аналитики EastFruit и украинской плодоовощной ассоциации (УПОА).

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Сильнее всего по состоянию на первые числа июня подорожала клубника – в среднем в 2,6 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.

"Несколько волн заморозков, последняя из которых была во второй половине мая, чего раньше никогда не было в истории, уничтожили значительную часть урожая. Поэтому предложение клубники резко снизилось по отношению к прошлогоднему показателю, а цены, соответственно, остаются высокими", – отмечают эксперты.

Почти так же резко, как и клубника, подорожали черешня и яблоки. Основная часть урожая черешни погибла в результате заморозков. Также негативное влияние на урожай и его качество оказывают обильные осадки, прошедшие в большинстве регионов.

А вот цены на яблоки оставались высокими весь сезон из-за снижения производства в 2019 году, объясняют эксперты. Сейчас запасы яблок в хранилищах украинских садоводов практически полностью исчерпаны, и на рынке представлены преимущественно импортные фрукты.

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"Соответственно, цены высокие. Ведь не только в Украине, но и в большинстве стран Европы есть проблема с урожаем черешни, ягод и других ранних фруктов, что способствует хорошему спросу на яблоки", – объясняют специалисты.

Цены на груши за год выросли на 30-35%, и сейчас на украинском рынке можно найти преимущественно импортную грушу.

Из импортных фруктов меньше всего выросли цены на бананы. Фактически банан за год подорожал в среднем на 2-4% в оптовой торговле, что делает его самым доступным после яблока фруктом. Цены на лимон в среднем на 25% выше, чем годом ранее, а на апельсин – на 40% выше.

При этом в ближайшее время на рынке Украины увеличится предложение импортных абрикосов из Турции, Узбекистана и Испании, прогнозируют эксперты. Абрикосовые сады в Украине также сильно пострадали от заморозков, и собственный урожай будет крайне низким.

Голубика, по словам фермеров, также пострадала от заморозков, однако, по оценкам УПОА, площади под ней значительно выросли. Это может компенсировать снижение урожайности.

"Общее предложение этой ягоды может даже возрасти. Соответственно, не исключено, что голубика станет единственной ягодой, цены на которую в этом сезоне будут ниже, чем годом ранее", – считают эксперты.

Украинцы скупают б/у автомобили: "секонд-хенд" в пять раз популярнее новых машин

В Украине резко просел спрос на новые автомобили, а вот б/у машины, наоборот, стали популярнее. Как подсчитали эксперты ассоциации "Укравтопром", в мае-2020 в стране зарегистрировали 30,6 тысячи подержанных легковых автомобилей.

"По сравнению с маем 2019 года регистрации импортируемого легкового секонд-хенда выросли на 28% и превысили регистрации новых машин в 5,2 раза", – отметили эксперты.

Чаще всего в Украине регистрировали подержанные авто с бензиновыми двигателями, их доля в общем объеме продаж составила 64%. Доля подержанных авто с дизельными двигателями составила 21%, авто с газово-баллонным оборудованием – 10%, электромобилей и гибридов – 5%.

"Всего за пять месяцев с начала года украинскую прописку получили 110,2 тыс. единиц легковых авто, бывших в эксплуатации, против 29,8 тыс. единиц новых", – подсчитали в "Укравтопроме".

Самой популярной маркой в мае стал Volkswagen Passat. За месяц 1457 подержанных авто этой марки было зарегистрировано в Украине. На втором месте по популярности в мае оказалась марка Nissan Rogue (1225), на третьем – Ford Focus (1202), на четвертом – Volkswagen Jetta (1132), на пятом – Renault Megane (1062).

Степанов рассказал, как выплачивают 300% надбавки медикам

Медикам, которые лечат пациентов с COVID-19, в полном объеме выплатили тройную зарплату за март. Об этом во время ежедневного онлайн-брифинга о ситуации с коронавирусом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Заработные платы за апрель и май для медицинских работников, которые работают с больными COVID-19, они уже выплачиваются через Национальную службу здоровья Украины", – сказал он.

Министр добавил, что введено четыре пакета, по которым осуществляются выплаты.

"Это и экстренная медицинская помощь, это два пакета по предоставлению стационарной медицинской помощи. Мобильные бригады, это те специалисты, которые непосредственно выезжают к больному домой, в том числе делают тестирование. По всем этим пакетам заключены соответствующие договоры и перечислены средства на счета соответствующих больниц, которые уже выплачивают повышенную зарплату тем медицинским работникам, которые принимают участие в лечении больных COVID-19", – сказал он.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, почему врачи не почувствовали повышения зарплат при обещанной надбавке в 300% "за коронавирус".

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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